    • Elecciones Política

    Colombia se moviliza por la democracia y se viste de Paz Electoral

    Blanca Bernal Publicado el

    En la nueva plaza de la paz electoral de la Registraduría Nacional, el país vivió un hito en la protección de su democracia a través de la jornada “Colombia se viste de Paz Electoral», liderada por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.

    Hasta allí, la totalidad de funcionarios del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional y organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil participaron de manera activa en esta estrategia dirigida a blindar el proceso electoral en marcha.

    Por: Carlos Martinez

    Blanca Bernal
