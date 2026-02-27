Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este viernes 27 y sábado 28 de febrero

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La primera jornada será este viernes 27 de febrero a las 7:00 p.m. y la segunda jornada es el sábado 28 de febrero de 2026, a las 4:00 p. m. ¡Ambos conciertos con entrada libre hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Svetoslav Borisov (Bulgaria – Alemania) con la participación solista del reconocido trompetista venezolano Pacho Flores, asumirá un repertorio integrado por obras del compositor checo radicado en Alemania Johann Baptist Georg Neruda (1707 – 1780), mejor conocido como Jan K?titel Ji?í Neruda; el boricua Roberto Sierra (1953 -); y para cerrar, una de las sinfonías más emblemáticas de Robert Schumann (1810 – 1856).

Viernes 27 de febrero de 2026 – Leyendas magníficas

Sábado 28 de febrero de 2026 – Leyendas magníficas en el Auditorio León de Greiff

Pacho Flores, trompeta (Venezuela)

El trompetista venezolano Pacho Flores con la Filarmónica de Bogotá. / Crédito: Kike Barona

Obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional “Maurice André”, la competencia para trompeta más destacada del mundo, así como también Primer Premio en el Concurso Internacional “Philip Jones” y Primer Premio en el Concurso Internacional “Cittá di Porcia”. Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, recibe alto reconocimiento por sus actuaciones como solista, recitales y grabaciones.

Ha ofrecido recitales en salas como Carnegie Hall de Nueva York, Sala Pleyel de París, y Opera City de Tokio. Como un experimentado músico orquestal, se ha desempeñado como primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta Saito Kinen de Japón y la Sinfónica de Miami, bajo la dirección de Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli y Gustavo Dudamel.

Pacho Flores es director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta en Venezuela. Es un ávido promotor de la música contemporánea y hace aportes constantes tanto a la ejecución como la interpretación de su instrumento. Su repertorio incluye encargos y estrenos de obras de compositores como Roger Boutry, Efraín Oscher, Giancarlo Castro y Sergio Bernal.

Svetoslav Borisov, director de orquesta (Bulgaria – Alemania)

El director búlgaro radicado en Alemania Svetoslav Borisov. / Crédito: Archivo del artista

Es director principal y subdirector musical de la Ópera de Magdeburgo desde la temporada 2016/2017 y continúa siendo director artístico de la orquesta de cámara austriaca CON FUOCO en Graz. Desde el inicio de la temporada 2023/2024, es director invitado permanente de la Ópera de Varna. Entre las óperas que ha dirigido en los últimos años, cabe destacar “Fausto”, “Roméo et Juliette” de Gounod, “Aida”, “Falstaff”, “Rigoletto”, “Hänsel und Gretel”, “Tosca”, “Don Giovanni” y “Fígaro se divorcia” de Elena Langer .

Ha actuado como director invitado en Austria, Bélgica, China, Alemania, Grecia, Lituania, Israel, Turquía y Ucrania. Hace varios años, sustituyó a Krzysztof Penderecki en el último momento con la Filarmónica de Graz. También es invitado habitual de la Bruckner-Orchester Linz. También dirige regularmente la Orquesta Filarmónica Nacional de Sofía. Tras su debut con la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich en junio de 2023, dirigió la orquesta de nuevo en junio de 2024 en el Festival de Grafenegg.