Desempleo en Colombia bajó a 10,9% en el inicio del 2027: Dane

–La tasa de desocupación en Colombia en el mes de enero fue del 10,9% en enero, 0,8 puntos porcentuales por debajo de enero de 2025, cuando fue del 11,6%, reportó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane. En total, 324 mil personas lograron incorporarse a la fuerza laboral, pero quedan 2,83 millones de desocupados.

Mientras tanto, la informalidad marcó 55,7%, lo que significa que hay 13,5 millones de colombianos que logran obtiener el sustento en el «rebusque».

Las ramas de actividad económica que más contribuyeron al incremento del empleo en el primer mes del 2027 fueron administración pública y defensa, educación y atención de la; alud humana (172 mil personas); actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (155 mil personas) y las industrias manufactureras (134 mil personas).

En contraste, se registraron disminuciones en las ramas de Comercio y reparación de vehículos y Alojamiento y servicios de comida con 149 mil personas y 109 mil personas menos en el número de ocupados.

La Tasa de Desocupación de los hombres, para el total nacional en enero de 2026 fue del 8,7%, mientras que para las mujeres fue del 13,8% (variación estadísticamente significativa), con una brecha de género de 5,2 puntos porcentuales (p.p.). La población joven registró una disminución de 1,1 p.p.

Destacó el Dane que adicionalmente, se observó una disminución en la Tasa Global de Participación (TGP) de 0,5 p.p., al pasar del 64,1% al 63,6%. A su vez, se mantuvo la Tasa de Ocupación (TO) en 56,7%.

En cuanto a la brecha de género se registró una reducción de 2,1 p.p. al pasar de 7,2 p.p. en enero de 2025, a 5,2 p.p. en enero de 2026. Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 8,7% para los hombres y en 13,8% para las mujeres (variación estadísticamente significativa).

A nivel nacional, la población ocupada aumentó en 324 mil personas respecto al año anterior. El crecimiento de esta población se explica por el incremento en los dominios geográficos de otras cabeceras (2,6%) con una contribución de 0,7 p.p. y en 13 ciudades y áreas metropolitanas (1,3%), cuya contribución fue de 0,6 p.p.

En enero de 2026, la población desocupada a nivel nacional presentó una disminución de 186 mil personas. Este descenso se presentó principalmente en los dominios geográficos de Otras cabeceras con 11,1%, seguido de 13 ciudades y A.M. con 3,7%.

La población fuera de la fuerza de trabajo tuvo incremento significativo de 410 mil personas en el total nacional, con una variación significativa del 2,8% respecto al mismo mes de 2025. Este incremento se explica principalmente por el dominio geográfico de 10 ciudades con una variación porcentual 3,9% (variación estadísticamente significativa).

La tasa de desocupación desestacionalizada preliminar para el total nacional en enero de 2026 fue del 8,5%, mientras que en diciembre de 2025 fue del 8,4%. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue del 8,6% en enero de 2026 y del 8,1% en diciembre de 2025.

Durante el periodo noviembre 2025 – enero 2026, para el total nacional la Tasa Global de Participación fue 64,2%, la Tasa de Desocupación fue 8,6% y la Tasa de Ocupación fue 58,7%, estás dos últimas presentaron variaciones estadísticamente significativas.

Las ciudades que registraron las mayores tasas de desocupación en este periodo fueron Quibdó (24,6%), seguida de Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%). Estas tres ciudades presentaron variaciones estadísticamente significativas. Por otro lado, las menores tasas de desocupación se observaron en Bogotá D.C. (7,5%), Manizales A.M. (7,7%) y Villavicencio (7,7%). En este grupo, Bogotá D.C. y Manizales A.M. registraron variaciones estadísticamente significativas.

La proporción de población ocupada informal para enero de 2026 disminuyó 1,1 p.p. en el total nacional, 2,3 p.p. en 23 ciudades y áreas metropolitanas, al igual que en 13 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzando el 55,0%, 41,7% y 40,3% respectivamente.

Finalmente, en el trimestre móvil noviembre de 2025 – enero de 2026, la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en 15,3%. Para el mismo periodo de referencia, las mayores tasas de desocupación para este segmento se registraron en Quibdó (30,9%), ciudad que presentó una variación estadísticamente significativa, seguida de Cartagena (25,3%) y Sincelejo (24,2%). En cuanto a las menores tasas, estas se observaron en Villavicencio (12,2%), Bogotá D.C. (12,4%) y Florencia (14,1%); estas dos últimas ciudades registraron variaciones estadísticamente significativas.