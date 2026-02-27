EPS se liquidarán si no se aprueba la reforma a la Salud, advierte el presidente Gustavo Petro

–El presidente Gustavo Petro advirtió este viernes que si no se aprueba la Reforma a la Salud, se liquidarán las EPS, de acuerdo con la ley y subrayó que los usuarios de aquellas que entren en liquidación «pasarán a las pocas que queden».

Según el primer mandatario la situación de las EPS «es en general mala porque están quebradas», porque, «simplemente no dejaron las reservas técnicas que toda aseguradora financiera debe hacer y entraron en causal de liquidación antes de nuestro gobierno».

Afirmó que se mantienen activas «solamente esperando que se apruebe el proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso en marzo, para transformarlas en entidades no financieras y no giradoras de recursos. Solo así sobrevivirían en el sistema de salud», puntualizó el mandatario en extensa nota en su cuenta en X en respuesta a cuestionamientos hechos al revolcón decretado al sistema.

Por decreto se reconfigura el sistema de salud en Colombia. Con una situación financiera tan complicada con la NUEVA EPS, ¿es responsable pasarle 3 millones de nuevos usuarios? — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) February 27, 2026

«Si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley. Busco que sus deudas con proveedores pasen a ser cobradas a los patrimonios de sus dueños, incluídas las entidades públicas», complementa.

No obstante, el presidente Gustavo Petro destaca que «hoy el sistema de salud ya construido por mi gobierno, de tipo preventivo, primario y con fortalecimiento de la red pública con hospitales en todos los niveles de complejidad, ha logrado mejoramiento en los indicadores fundamentales de la salud en la sociedad colombiana y en términos de mortalidad infantil y materna son sustanciales e históricos».

Además, sostiene que la asistencia ha mejorado en la red pública que es la responsable de la mayor parte del territorio nacional y de buena parte de la población con menores condiciones económicas.

«El giro directo a pesar de las mafias internas que existen dentro de EPS y proveedores ha logrado éxitos en el mejoramiento de toda la red pública», puntualiza.

«El sistema asistencial de grandes ciudades puede mejorar si las EPS privadas actuales construyen sus propia institucionalidad preventiva. La ley lo ordena y nunca se ha hecho», subraya el mandatario.

Y complementa: «Hoy la nación asume está funcón en solitario ya cubre más de la mitad de la población y gracias a eso mejoran casi todos los indicadores de salud fundamentales en la población. He puesto especial atención en el mejoramiento de los determinantes sociales de la salud: agua potable, aire con el cambio de la matriz eléctrica y de movilidad y nutrición con la disminución del hambre y la pobreza».

Añade que «la Nueva EPS ya lo está haciendo, ahora que es controlada por el gobierno por adquirir un 1% más de sus acciones, pienso pasarla directamente adscrita al ministerio de salud».

Además señala que la nueva EPS, a pesar del acto delictivo de esconder sus deudas cuyos autores están siendo procesados, tiene una ventaja sobre las demás. La mitad de esa EPS es del gobierno y la mitad de su deuda es de la Nación desde su origen, porque era el antiguo Instituto de Seguros Sociales que privatizaron en su mitad y se lo robaron.

Así que la Nueva EPS será la menos afectada en sus estados financieros una vez se haga el Confis de vigencias futuras para el pago progresivo de su deuda de la que la nación es responsable, precisa.

El jefe del Estado reitera que no se pagará con dinero público las deudas de ninguna EPS cuya responsabilidad sea privada. «Eso que proponen varios candidatos presidenciales, sería uno de los mayores desfalcos a la nación, y ya se hizo en el pasado sin que exista investigación penal».

Igualmente indica que ell llamado punto final hecho por Duque y Ruiz dejó 12 billones de deuda a la nación, parte sustancial del actual déficit primario y se transfirió en general a las EPS privadas y ninguna mejoró su estado financiero. Los dineros, como los 10 billones dados en el COVID, se esfumaron. El balance cuando recibí la el gobierno era que la deuda con sus proveedores en vez de disminuir había aumentado y estaban ya en quiebra».

Resalta que la mayor fuga de dinero se da a través del fortalecimiento de clínicas privadas de propiedad de los dueños de las EPS, de grandes redes de contratación de políticos que cambian intermitentemente de nombre y de un oligopolio que, con mucha torpeza, instauraron en el sistema de compraventa de medicamentos

Y concluye: «Trasladar afiliados a las EPS más fuertes en cada territorio baja sus costos de operación y baja los costos de la salud».