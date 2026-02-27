Ante la ola invernal en Colombia, la Red Doméstica lanza curso gratis para proteger a los animales 

Foto: IDPYBA.

La Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal Doméstica (Red Doméstica), presidida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá, lanza el curso virtual y gratis ‘Primeros Auxilios para Animales de Compañía’ con 40 horas de extensión, el cual contará con certificación. ¡Conoce los detalles e inscríbete!

La iniciativa surge como respuesta a la grave ola invernal que atraviesa Colombia y que ha golpeado intensamente al norte del país, especialmente en el departamento de Córdoba, donde miles de animales han resultado afectados por inundaciones y otras emergencias.

El curso, desarrollado por la Fundación Franz Weber, está dirigido a autoridades, organizaciones, voluntarios, cuidadores y ciudadanía en general, con el propósito de brindar herramientas prácticas y efectivas para actuar correctamente ante situaciones de urgencia que involucren animales domésticos.

Diseñado por profesionales médicos veterinarios a partir de experiencias en territorio, el programa fortalece competencias básicas en primeros auxilios veterinarios, promueve la prevención y mejora la capacidad de respuesta ante accidentes, desastres naturales y otras emergencias.

Incluye además una unidad didáctica especializada en rescate de animales en situaciones de catástrofe y desastres naturales, un componente fundamental ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos en el país.

La formación será en modalidad virtual asincrónica, tendrá una duración de 40 horas y ofrecerá certificación gratuita. Se enmarca en las áreas de conocimiento de Bienestar Animal, Medicina Veterinaria, Medicina Humana y Derecho Animal. A la fecha, cerca de 2.000 personas se han inscrito.

Más información e inscripciones:

https://escuelaffw.org/escuela/primeros-auxilios-en-animales-de-compania-reddomestica/

Con esta iniciativa, la Red Doméstica busca fortalecer la preparación regional y consolidar una cultura de corresponsabilidad y acción informada en favor de los animales de compañía.