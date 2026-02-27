Enjuician a sujeto acusado de matar a su pareja al lanzarla desde un noveno piso en Bogotá

–La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Óscar Santiago Gómez Leal como presunto responsable del delito de feminicidio agravado, por hechos ocurridos el 27 de julio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados, la pareja realizó una celebración en el apartamento donde residía y, posteriormente, sostuvo una discusión en una de las habitaciones. Tras el altercado, el procesado presuntamente agredió a la víctima presionándole el cuello y, mientras se encontraba en estado de inconsciencia, la habría arrojado por una ventana del inmueble.

El dictamen de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció que la mujer presentó asfixia mecánica y otras lesiones físicas previas a la caída. En un primer momento, el investigado manifestó que la víctima se había lanzado voluntariamente, versión que habría buscado desviar la acción investigativa.

El acusado permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario y deberá enfrentar juicio oral. La captura fue materializada en agosto de 2025 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del barrio La Estrada, localidad de Engativá. Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos.