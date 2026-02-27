Venezuela: Delcy Rodríguez llama «socio y amigo» a Trump y le pide cesar bloqueo y levantar las sanciones

–La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, como «socio y amigo» y en tal condición le pidió el «cese del bloqueo y las sanciones» en el marco de la nueva relación con Washington, que derrocó a Nicolás Maduro en una operación militar.

«Yo espero –y es el sentir de los venezolanos–, que como amigos que somos de EE.UU. y de todos los países que somos, que ya cesen el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, porque nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para sus familias. Es el sentir nacional», expresó la mandataria en un encuentro con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

Trump, quien afirma estar a cargo de Venezuela, ha expresado su satisfacción con Rodríguez. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un «socio y amigo».

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el «nuevo amigo y socio» de EE.UU. y aseguró que su país «nunca ha sido enemigo» de la nación norteamericana, y que «siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación».

«Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta», expresó.

Rodríguez saludó el comentario sobre el estado actual de los nexos bilaterales que formulara Trump en la víspera, en el que le atribuyera a la nación bolivariana el estatus de «amigo y socio».

En adenda, llamó a recordar que los dos países empezaron «con muy mal pie el 3 de enero de este año» porque Venezuela fue «víctima de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente». Rodríguez atribuyó el ataque a la difusión sostenida de «mentiras» por parte de «trasnacionales de la comunicación» y demandas de agresiones y bloqueos interpuestas ante las autoridades estadounidenses por «sectores extremistas de la política venezolana», sobre la base de falsedades.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro, el 3 de enero, y dio un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Desde el inicio de su mandato, recibió a la diplomática Laura Dogu como jefa de misión estadounidense en Venezuela y visitas de autoridades como el director de la CIA, el jefe del Comando Sur y el Secretario de Energía.

El petróleo venezolano tiene un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones.

El gobierno de la presidenta interina ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica ley de amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos.

El proceso de liberaciones ha avanzado a cuentagotas. La oenegé Foro Penal estima que aún permanecen más de 560 presos políticos en cárceles de Venezuela. (Información DW y RT).