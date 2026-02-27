La IA amenaza a millones de empleados de cuello blanco: ¿cuál puede ser la solución?

–(Imagen creada con IA). Aunque el auge de la inteligencia artificial ha supuesto un giro importante y beneficioso en muchos campos, empresarios como el estadounidense Andrew Yang, excandidato presidencial demócrata, consideran que millones de empleados de cuello blanco podrían perder su trabajo en los próximos 12 a 18 meses debido al rápido crecimiento de esta tecnología, informó la revista Fortune.

De hecho, Mustafa Suleyman, director de inteligencia artificial de Microsoft, advirtió que en un plazo de doce a diez y ocho meses la IA asumirá la mayor parte de las tareas de los trabajadores de oficina, de abogados, contables, comerciales y otros «cuellos blancos».

En una entrevista con Financial Times publicada a principios de este mes, Suleyman afirmó que la compañía busca «construir un sistema capaz de realizar la mayoría de las tareas que un profesional común desempeña en su día a día en el trabajo», y vinculó este objetivo con el desarrollo de la llamada inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) «de nivel profesional».

Suleyman pronosticó que dentro de 12 a 18 meses la IA absorberá la mayor parte de las tareas de abogados, contables, comerciales y otros «cuellos blancos». En un plazo de 2 a 3 años, los agentes de la IA coordinarán flujos de trabajo en grandes organizaciones y operarán de forma autónoma, añadió.

El directivo matizó que Microsoft aspira a construir una «superinteligencia humanista»: sistemas de IA que permanezcan bajo control humano, abordando las crecientes preocupaciones sobre el desarrollo de tecnologías avanzadas que podrían resistirse a la supervisión de sus creadores.

«Estas herramientas, como cualquier otra tecnología del pasado, están diseñadas para mejorar el bienestar humano y servir a la humanidad, no para superarla», concluyó.

La inteligencia artificial ya posee capacidades suficientes para reemplazar numerosas tareas humanas, especialmente aquellas desempeñadas por especialistas en marketing, programadores, diseñadores, abogados, contadores y trabajadores de centros de atención telefónica.

Otros líderes empresariales, como el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, o el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, también han advertido que las repercusiones económicas de esta nueva eran no solo afectarán a los trabajadores de oficina, sino que podrían extenderse a otros sectores que también se encuentran en riesgo.

Yang sostiene que la reducción del empleo podría disminuir el gasto de los consumidores y provocar una reacción en cadena que impactaría negativamente en las economías locales, un escenario para el que, en su opinión, EE.UU. no está preparado. Además, añadió que el resultado podría ser un país en el que la movilidad social y el estatus de clase media dejen de ser alcanzables para muchos ciudadanos.

En declaraciones a Fortune en 2023, Yang afirmó que, si la llegada de la inteligencia artificial es inevitable, al menos se debería trabajar para proteger a las personas durante un periodo de transición, que considera especialmente difícil. Una de sus propuestas para su país, planteada durante la campaña presidencial de 2020, es la implementación de una renta básica universal de 1.000 dólares mensuales para los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años. Empresarios como Elon Musk, fundador y director ejecutivo de Tesla y SpaceX, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, también han expresado su apoyo a esta idea.

Yang añadió que la IA está transformando la fórmula tradicional según la cual las personas con títulos universitarios podrían aspirar a salarios más altos. Por ello, considera que es fundamental empezar a prestar especial atención al desarrollo de las habilidades sociales, cada vez más valoradas en el nuevo contexto laboral. (Información RT).