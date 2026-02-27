‘Megatoma’ contra el gas ilegal deja 61 cilindros incautados en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

En el marco de la operación ‘Orión’, una estrategia interinstitucional orientada a combatir el expendio ilegal de gas y prevenir riesgos para la comunidad, se adelantó un operativo en el barrio El Espino de la localidad de Ciudad Bolívar, que dejó como resultado la incautación de 61 cilindros y equipos utilizados para esta actividad ilícita.

La intervención se llevó a cabo en un parqueadero donde, de manera ilegal, se realizaba el llenado y almacenamiento de cilindros de gas, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes del sector.

Durante la operación fueron incautados los siguientes elementos:

37 cilindros.

12 cilindros de montacargas.

11 cilindros estacionarios.

1 cisterna con GLP (1.599 galones).

10 mangueras para trasiego. -2 básculas.

En total, se logró la incautación de 61 cilindros, además de una cisterna con Gas Licuado de Petróleo (GLP) y equipos empleados para el trasiego ilegal del combustible.

Los elementos confiscados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, con el fin de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Según el alcalde Local de Ciudad Bolívar, Diego Arley Arenas «La operación Orión hace parte de las acciones orientadas a combatir el comercio ilegal de combustibles y el fortalecimiento de las autoridades en el territorio».

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció que continuará implementando este tipo de operativos interinstitucionales, con el propósito de propender por la seguridad de la localidad, prevenir riesgos asociados al manejo inadecuado de combustibles y garantizar la tranquilidad de la comunidad.