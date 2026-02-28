Desde este 28 de febrero TransMilenio habilita el vagón 1 de la estación temporal Avenida 39 en avenida Caracas

Foto: TransMilenio.

Desde este sábado 28 de febrero de 2026, entra en operación el vagón 1 de la estación temporal Avenida 39 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 37, así como el acceso sur de la misma, con el objetivo de facilitar el acceso al Sistema y garantizar la movilidad de las personas que usan esta importante estación, mientras se adelantan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Estación Temporal Avenida 39 en avenida Caracas

La estación temporal Avenida 39 contará con la parada de las rutas 6, 8, A60, F60, B74 y J74 que servirán a los usuarios que se desplazan hacia las troncales Calle 80, Eje Ambiental, Autonorte, Caracas Centro y Américas.

Próximamente se pondrán en operación los vagones 2 y 3, así como el acceso norte de la estación temporal, para continuar ofreciéndole más y mejores servicios a todos nuestros usuarios

Con esta apertura, ya son seis estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución del proyecto Metro.

Planea tu viaje con anticipación

Las personas pueden consultar rutas y horarios en la TransMiApp, recargar su tarjeta TuLlave de manera digital o en taquillas, y planear sus viajes con anticipación.

Además, equipos en territorio realizan jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.