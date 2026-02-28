Empleo esta a un clic: Postúlese a las 1.366 ofertas que trae ‘Talento Capital’ este 28 de febrero

Accede a 1.366 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 28 de febrero de 2026. Hay vacantes disponibles para perfiles de educación básica y media, así como técnicos, tecnológicos, profesionales y con estudios de especialización Postúlate de manera virtual.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 28 de febrero, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. La oferta contempla oportunidades para personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como para perfiles te?cnicos, tecnolo?gicos, profesionales y con estudios de especializacio?n. Las vacantes incluyen cargos que no requieren experiencia y otros que demandan hasta siete an?os de trayectoria, con rangos salariales entre uno y cuatro salarios mi?nimos mensuales legales vigentes. Hay oportunidades, tanto quienes buscan su primer empleo como quienes cuentan con experiencia pueden encontrar opciones acordes con su formacio?n y recorrido laboral. Algunas de las vacantes disponibles son: Opto?metra.

Auxiliar de odontologi?a.

Me?dico especialista en fisiatri?a.

Auxiliar especializado en carne.

Auxiliar especializado en panaderi?a.

Costurero.

Cajero.

Practicante de bienestar.

Auxiliar contable.

Operario planta metalmeca?nica.

Aprendiz a?rea administrativa.

Inspector SST.

Asesor de cartera solucionador.

Coordinador juri?dico.

Auxiliar logi?stico conductor C1 C2.

Docente de matema?ticas.

Docente de ingle?s.

Docente de sociales.

Docente de espan?ol.

Docente de mu?sica.

Docente de arte.

Psicopedagogo o licenciado en educacio?n especial.

Auxiliar de tienda.

Coordinador de equipo.

Ejecutivo comercial junior.

Analista de no?mina.

Ejecutivo comercial brain hunter.

Analista contable y financiero.

Contador junior.

Asistente de seleccio?n.

Coordinador de operaciones.

Psico?logo organizacional.

Auxiliar de sistema.

Practicante administrativo.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Li?der de servicio psicologi?a organizacional.

Psico?logo.

Supervisor de zona.

Coordinador de exportacio?n.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importacio?n.

Digitador transcriptor radiologi?a.

Auxiliar en salud oral o te?cnico en higiene oral.

Tecno?logo en radiologi?a e ima?genes diagno?sticas.

Maestro de construccio?n.

Especialista en topografi?a.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratacio?n.

Analista de operaciones.

Especialista en tra?nsito y transporte.

Especialista en redes hu?medas y secas.

Coordinador de campo.

Auxiliar de puerta automotriz.

Requisitos: Postúlate de manera virtual.