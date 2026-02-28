Bogotá, Funza y Soacha tendrán cortes de luz el sábado 28 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este sábado 28 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el sábado 28 de febrero de 2026

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Boyacá.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 45 a carrera 47 – Barrio Nicolás de Federmán.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 28 de febrero

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Florida – Municipio de Funza.

Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 2 a calle 4 entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Barrio Las Villas.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: