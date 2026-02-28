Bogotá, Funza y Soacha tendrán cortes de luz el sábado 28 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este sábado 28 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el sábado 28 de febrero de 2026
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Boyacá.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 45 a carrera 47 – Barrio Nicolás de Federmán.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 28 de febrero
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Florida – Municipio de Funza.
Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 2 a calle 4 entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Barrio Las Villas.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.