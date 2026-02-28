    • Bogotá

    Bogotá, Funza y Soacha tendrán cortes de luz el sábado 28 de febrero

    Este sábado 28 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el sábado 28 de febrero de 2026

    Localidad de Engativá

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Boyacá.

    Localidad de Teusaquillo

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 45 a carrera 47 – Barrio Nicolás de Federmán.

    Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 28 de febrero

    Municipio de Funza, en Cundinamarca

    Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Florida – Municipio de Funza.

    Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m. De la calle 2 a calle 4 entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Barrio Las Villas.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

