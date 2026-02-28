Ferias de empleo para trabajar en el proyecto de RegioTram de Occidente en municipios cerca a Bogotá

Gobernación de Cundinamarca

Habitantes de los municipios del corredor férreo como Facatativá, Mosquera, Funza y Madrid en Cundinamarca podrán postularse a vacantes administrativas y operativas para el proyecto de RegioTram de Occidente en nuevas ferias laborales anunciadas para la Sabana de Occidente. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

El RegioTram de Occidente entrará en operación por fases. El primer tramo, entre Facatativá y Fontibón, está programado para el segundo semestre de 2027, mientras que la conexión completa con el centro de Bogotá se espera para 2029.

El proyecto cuenta actualmente con más de 1.000 trabajadores vinculados en distintos frentes de obra y estima que durante 2026 la cifra alcance los 4.000 empleos generados, en la medida en que avancen las etapas constructivas.

“Estas ferias representan una oportunidad para que los habitantes de los municipios del corredor férreo accedan a empleo formal y hagan parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país”, señaló el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely.

El cronograma de las jornadas es el siguiente:

Facatativá, miércoles 25 de febrero, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Museo Estación del Tren;

Mosquera, jueves 26 de febrero, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Centro Comercial Ecoplaza;

Funza, jueves 5 de marzo, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Parque Principal;

Madrid, viernes 6 de marzo, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el SENA (Carrera 7ª No. 8-52 – Edificio Fiscalía).

Entre los perfiles requeridos se encuentran ayudantes de obra, auxiliares de tráfico, oficiales, operadores de planta mezcladora de concreto y excavadoras, soldadores, topógrafos e ingenieros. Los interesados deberán presentar hoja de vida actualizada y documento de identidad.

El recorrido del Regiotram se extenderá desde Facatativá hasta la calle 22 con avenida Caracas en el centro de Bogotá, atravesando municipios clave como Mosquera, Madrid y Funza, y sectores urbanos como Hayuelos, Mallplaza, Paloquemao y Teusaquillo.

El RegioTram de Occidente será el primer tren de cercanías 100 % eléctrico del país y conectará a Bogotá con la Sabana de Occidente, con una proyección de atención cercana a 140.000 usuarios diarios.