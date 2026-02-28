¿Tiene 60 años o más y no encuentra planes para hacer? Inscríbase a talleres artísticos gratuitos de Idartes

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la Secretaría Distrital de Integración Social invitan a las personas mayores de la ciudad a que se inscriban y participen en talleres gratuitos de formación artística diseñados especialmente para ellas.¡Inscríbete gratis AQUÍ!

Esta iniciativa reconoce a las personas mayores como sujetos culturales activos, capaces de producir, reflexionar y experimentar desde el arte. Más que ocupar el tiempo libre, los talleres proponen resignificarlo: convertirlo en territorio de expresión, encuentro y memoria compartida.

Durante cada sesión, las trayectorias de vida se transforman en materia creativa. La danza activa memorias corporales; la literatura abre archivos íntimos; las artes plásticas traducen experiencias en color y forma; la música y el teatro devuelven a la voz su potencia narrativa. Incluso las artes electrónicas y audiovisuales se convierten en puentes intergeneracionales, en los que la tecnología deja de ser frontera para volverse herramienta de exploración.

Al respecto María Claudia Parias, directora de Idartes afirmó:

“En Idartes creemos que el arte es un derecho a lo largo de toda la vida. Las personas mayores no solo participan, también crean, interpretan y transforman. Estos talleres reconocen su experiencia como un valor cultural para la ciudad¨.

Con esta alianza con la Secretaría de Integración Social se fortalece una visión del envejecimiento activo que trasciende el bienestar físico y se instala en el campo de los derechos culturales. No se trata únicamente de ofrecer actividades, sino de generar procesos con los que la memoria individual dialogue con la memoria colectiva.

“Queremos que cada persona mayor encuentre en el arte un espacio para narrarse y para seguir imaginando futuros. La creación no tiene edad: tiene experiencia”, agrega Parias.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario en línea disponible en el link: https://bit.ly/Talleres60.