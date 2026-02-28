Irán contra ataca; represalias se expanden por Oriente Medio tras ofensiva de EE.UU. e Israel

–(Imagen captura de video). La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, según comunicó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

? #URGENTE | Imágenes de un misil balístico iraní impactando el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en instalaciones de la inteligencia de Bahrein. pic.twitter.com/jRU5ICyiEd — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) February 28, 2026

No obstante, el conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares del país norteamericano ubicadas en la región. El CGRI comunicó que cuatro bases aéreas de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacadas con misiles.

En paralelo, un portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que la población no debe preocuparse por la «agresión desvergonzada» de Israel y Estados Unidos, y señaló que las Fuerzas Armadas del país reaccionaron «de inmediato», con lo que las bases del Ejército israelí en distintos puntos quedaron bajo una «lluvia de misiles».

Añadió que ya se han presentado problemas en una de esas bases, al tiempo que advirtió que cualquier instalación en la región que brinde apoyo a Estados Unidos o Israel «será atacada» y que «se dará una gran lección» a Tel Aviv y Washington.

? #URGENTE | Imágenes muestran las consecuencias de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Teherán, Irán. pic.twitter.com/sjQE4cbRTT — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) February 28, 2026



Teherán había advertido que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, las bases estadounidenses en la región serían «objetivos legítimos» para las Fuerzas Armadas iraníes.

Previamente, varias explosiones se registraron este sábado en Manama, capital de Baréin. En el país, se activaron las sirenas, según anunció el Ministerio del Interior, que instó a la población a resguardarse en «el lugar seguro que tengan más cercano». Uno de los lugares alcanzados por un misil es el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.

? FLASH | BOMBARDEARON POR PRIMERA VEZ BAHREIN. IMPACTO DIRECTO EN LA CAPITAL MANAMA. pic.twitter.com/cnL6gdme79 — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) February 28, 2026



Según medios regionales, se han activado las sirenas de alerta en Kuwait. De igual modo, en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y en Dubái, se han escuchado explosiones. Desde EAU afirmaron que «este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía nacional y del derecho internacional» y agregan que «se reservan el pleno derecho a responder a esta escalada».

En paralelo, se informa de explosiones en la capital de Arabia Saudita, Riad.

Por su parte, una fuente del Ministerio de Defensa catarí informó de la intercepción de un misil iraní utilizando el sistema Patriot. En paralelo, la embajada de EE.UU. en el país árabe emitió una advertencia a sus ciudadanos de refugiarse hasta nuevo aviso, alertando sobre la posibilidad de ataques con misiles.

Bases estadounidenses también han sido atacadas en Jordania, según informaron fuentes citadas por CBS News, aunque de momento no hay reportes de impactos de misiles o explosiones. Una explosión también se ha reportado en la base aérea estadounidense de Al Harir, en el norte de Irak. Según medios israelíes, se trata del resultado del lanzamiento de misiles por parte de las milicias proiraníes en el país.

? #URGENTE | Informes iniciales de una explosión en Haifa, Israel, tras el lanzamiento de misiles desde Irán. pic.twitter.com/R8aYI3dvKH — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) February 28, 2026



Mientras tanto, ABC News informó que EE.UU. está reubicando a cientos de efectivos en una importante base militar en Catar ante un posible ataque contra Irán. La nación árabe alberga Al Udeid, la mayor base del país norteamericano en Oriente Medio. El medio señala que, en total, hay alrededor de 35.000 soldados estadounidenses en la región.

The New York Times reportó en un primer momento que el Pentágono había comenzado a evacuar a cientos de efectivos de Al Udeid y de varios enclaves en Baréin, al tiempo que desplegaba más baterías antimisiles para proteger las 13 bases, incluidos contingentes en Irak, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, posteriormente, agregó que las tropas no fueron evacuadas, sino «trasladadas para otras misiones y operaciones».

Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra «se considerará el inicio de una guerra», al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban «preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión». No obstante, expresó su disposición a mantener un «diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos».

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.

Según sus palabras, las tropas «tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas», en referencia al ayatolá Alí Jameneí. (Información RT).