Israel y Estados Unidos atacan a Irán con misiles y drones

–Estados Unidos lanzó este sábado una operación militar a gran escala contra Irán, declaró el presidente Donald Trump, poco después del anuncio de Israel del inicio de una agresión contra la nación persa.

«Hace poco, el Ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní», dijo Trump en un video en sus redes sociales. «Lo diré otra vez. Nunca podrán tener un arma nuclear», agregó.

«Las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse, y podríamos tener bajas. Eso sucede a menudo en la guerra. Pero no lo hacemos por el presente. Lo hacemos por el futuro. Y es una misión noble», aseveró.

A los militares iraníes, Trump les dijo: «Así que depongan las armas. Serán tratados con justicia y con total inmunidad o se enfrentarán a una muerte segura». Además, Trump instó a la gente de Irán de «tomar el control de su Gobierno».

«Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno», pidió.

«Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora», declaró. «Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino […] Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar», concluyó.

Israel lanzó este sábado un ataque contra Irán, informó el Ministerio de Defensa del país hebreo.»El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel», dijo el titular de la cartera, Israel Katz.

El ministro advirtió que «como resultado, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel en el corto plazo» y que firmó una orden especial que impone el estado de emergencia especial en el frente interno en todo el territorio del país.

Posteriormente, medios estadounidenses informaron que las fuerzas de EE.UU. se han unido a la agresión israelí contra Irán, lo que ha sido confirmado por el presidente Donald Trump.

Medios locales informaron que se escucharon explosiones en Teherán. Tasnim ha publicado imágenes de las columnas de humo que se levantan en la capital en medio de los ataques.

Esta nueva agresión se produce meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la Guerra de los 12 Días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

Programa nuclear de Irán

Los ataques se producen tras largas amenazas de EE.UU. e Israel de intervenir en la nación persa, insistiendo en que cambie su programa nuclear. Por su parte, Irán siempre ha defendido su derecho de desarrollar su programa de forma pacífica.

Irán ha advertido en reiteradas ocasiones que está preparado para responder con golpes «pesados» a cualquier «error estratégico» de EE.UU. Además, subrayó que un cese total del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable».

Guerra de los 12 días

El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.

Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades. (Información RT).