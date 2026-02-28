Viaducto del Metro superó 8 kilómetros continuos y llegó a la Estación 6 en la avenida Boyacá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanzan las obras. El viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya superó los 8 km continuos, llegó a la avenida Boyacá donde está ubicada la Estación 6 – Avenida Boyacá, ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital. ¡Todos los detalles aquí!

Durante la noche del jueves 26 de febrero de 2026, en la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, operarios de la Línea 1 del Metro de Bogotá realizaron el ajuste de la viga lanzadora para iniciar el izaje de las dovelas, de occidente a oriente sobre la avenida Boyacá. El objetivo es atravesar esta importante avenida de la capital para dar continuidad al viaducto, que en este punto de la ciudad ya lleva ocho kilómetros consecutivos y continuos.

Estas obras son parte del compromiso de Bogotá con su futuro. El Metro avanza y con él la ciudad se transforma.

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registran un avance del 72,13 % con corte al 31 de enero de 2026.

Características de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

Tendrá 23,9 kilómetros.

Inversión total: $ 22.33 billones de pesos.

Empleos actuales: más de 15.000 personas (400 de nacionalidad china).

18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.

Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Frentes de obra: Son seis tramos.

Pasajeros: