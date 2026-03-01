Colombia rechazó ataque militar en Oriente Medio, reclamó cese de hostilidades y pidió conferencia de paz para la región

Foto: ONU

Colombia rechazó la crisis militar que afecta a Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dejan centenares de muertos civiles, entre ellos 50 niñas que se albergaban en una escuela.

En tres escenarios, el gobierno del presidente Gustavo Petro sentó su posición frente al tema. Primero, lo hizo a través de su cuenta en la red social X: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia.

Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”.

En otro mensaje en el mismo canal, el jefe de Estado agregó: “El balance de la violencia mundial de hoy parecen ser 50 niñas menores de edad asesinadas por un misil de Netanyahu. Se llama barbarie y de nada sirve decirles a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden matan a sus hijas. La conversación sobre desarme nuclear entre EEUU e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”.

Habla la Cancillería

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio expresó en un comunicado oficial que Colombia no puede ser ajena a las circunstancias con las que hoy despertamos en el panorama internacional y rechazó “cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en riesgo a la población civil en Oriente Medio”.

Dijo la ministra de Exteriores que “Colombia exige el cese inmediato de hostilidades”, e hizo un llamado a “frenar la escalada que amenaza la estabilidad global”.

Añadió que “el uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento… Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”.

Conferencia de paz para Oriente Medio

Por su parte, Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad que “Colombia propone la convocatoria inmediata de una conferencia de paz para la región (Oriente Medio) con el auspicio de Naciones Unidas para alcanzar soluciones políticas sostenibles”.

En su intervención la embajadora dijo que “estamos ante una escalada militar grave, que avanza hacia una confrontación de consecuencias imprevisibles”, y sostuvo que el uso de la fuerza y de las armas “está sustituyendo a la democracia, al diálogo y al derecho: condenamos toda acción militar contraria a la carta de Naciones Unidas, venga de quien venga”.

Reiteró que “ningún Estado tiene el derecho unilateral de atacar a otro para imponer un cambio de régimen”, y agregó que “Colombia condena los ataques y se solidariza con los pueblos de Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait”.

No obstante, dijo que Colombia reafirma el objetivo universal del desarme nuclear general y completo, pero advirtió que “Irán debe mantenerse con fines exclusivamente pacíficos y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Y aunque señaló que ese país asiático “tiene que garantizar” los derechos humanos y las libertades fundamentales de su población, “el incumplimiento de Irán en estos ámbitos no puede servir como justificación para ejecutar unilateralmente ataques militares en contra de un Estado.

Con información de @petrogustavo y la Cancillería