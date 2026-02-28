Irán confirma la muerte de Ali Jamenei y varios familiares en ataque conjunto de EE.UU e Israel

–(Imagen @es_Khamenei). Irán confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, en los ataques de Estados Unidos e Israel, informaron medios estatales del país persa.

La agencia de noticias estatal IRNA anunció la muerte del mayor general Mohammad Pakpour, que asumió el mando de la Guardia tras la muerte de su anterior comandante en la guerra de 12 días del pasado mes de junio.

También murió Ali Shamkhani, quien durante mucho tiempo ha sido una figura destacada dentro del establishment de seguridad de Irán, informó la IRNA.

«Entre los creyentes hay hombres que cumplen lo que han prometido a Dios. Entre ellos hay quienes ya han cumplido su promesa y hay otros que aún esperan y no han cambiado en absoluto» (Sagrado Corán 33:23) pic.twitter.com/zGWq90atqA — Ayatolá Jameneí (@es_Khamenei) March 1, 2026

Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA.

«En el momento del asesinato, él [ayatolá Jameneí] estaba cumpliendo con sus deberes en su lugar de trabajo (su oficina), y este ataque cobarde ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado», reza el comunicado citado por medios locales.

El Gobierno iraní anunció un duelo nacional de 40 días por el fallecimiento del máximo líder.

Pocas horas antes de confirmarse oficialmente el deceso, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había declarado la muerte de Jameneí.

El mandatario escribió en Truth Social que Jameneí «no pudo eludir» los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo del Pentágono y que, «gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada al respecto».

Menos de 10 minutos antes de la publicación de Trump, en la cuenta oficial en X de Jameneí apareció un dibujo que representa a un guerrero musulmán descendiendo medio inclinado desde el cielo con una espada resplandeciente en la mano y bolas de fuego cayendo sobre un paisaje oscuro.

«En nombre del noble Alí, que la paz sea con él», precisó el comentario.

Posteriormente Trump afirmó que cree que la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa.

«Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente», afirmó Trump preguntado en una entrevista con CBS por las perspectivas de una solución diplomática a la crisis.

El mandatario apuntó que «hay algunos buenos candidatos» para suceder a Jameneí como líderes de Irán pero no quiso dar más detalles al respecto.

El Ministerio de Defensa israelí anunció de madrugada el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa. En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

¿Qué poderes tiene el líder supremo?

El líder supremo ocupa el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombra al máximo jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). También ejerce el control sobre las operaciones de inteligencia y seguridad. Solo él tiene autoridad para declarar guerras o alcanzar acuerdos de paz. Además, posee el poder de nombrar y destituir a los máximos representantes del sistema judicial, así como a los responsables de las emisoras de radio y televisión estatales.

Asimismo, designa a seis de los doce miembros del Consejo de Guardianes, un organismo clave encargado de vigilar las acciones del Parlamento y de decidir qué candidatos cumplen con los requisitos para postularse a cargos públicos. Los miembros del Consejo de Guardianes son nombrados por el líder supremo y por el presidente del Tribunal Supremo, o jefe del poder judicial, que también es designado por el líder supremo.

¿Cómo se nombra al líder supremo de Irán?

Desde la Revolución Iraní de 1979, el país ha tenido dos líderes supremos: el ayatolá Ruhollah Jomeiní, que estuvo en el poder hasta su muerte, en 1989, y su sucesor, el ayatolá Alí Jameneí. Aunque el primero se convirtió en líder tras la revolución, fue únicamente con la aprobación de la Constitución Islámica en diciembre de 1979, a través de un referéndum, que se formalizó oficialmente el puesto de líder supremo.

Según la Constitución de Irán, el cargo es controlado por la Asamblea de Expertos: un órgano compuesto por más de 80 miembros que ejercen un mandato de ocho años y están autorizados para elegir, supervisar y, en caso necesario, destituir al líder supremo. Aunque los miembros son elegidos por votación popular, primero son sometidos a un proceso de selección por parte del Consejo de Guardianes, al igual que los candidatos presidenciales y parlamentarios.

Inicialmente, se creía que el líder supremo debía ser un destacado ayatolá y un modelo a seguir. No obstante, al acercarse Jomeiní al final de su vida, se introdujo un cambio en la Constitución que permitió que un clérigo de menor jerarquía, como entonces era Jameneí, pudiera ocupar esa posición.

Sin embargo, más allá de este único antecedente, la sucesión del líder supremo no parece contar con un procedimiento formal y claramente definido. Aunque la Asamblea de Expertos tiene la tarea de seleccionar al próximo líder, en realidad, es el mismo jefe supremo quien ejerce el poder sobre este órgano. (Información DW y RT).