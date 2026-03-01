Consejería Comisionada de Paz instala en Bogotá Mecanismo de participación de los pueblos indígenas en procesos de Paz

Foto: Consejería Comisionada de Paz

La Consejería Comisionada de Paz realizó la primera sesión de instalación del Mecanismo Nacional de Participación de los Pueblos Indígenas en los Procesos de Paz, conformado por un delegado de cada pueblo indígena residente en Bogotá; un espacio que representa un hito histórico para fortalecer su participación e incidencia en la construcción de paz en Colombia.

De acuerdo con la Consejería el Mecanismo cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica de la alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación. Su objetivo es incidir en la creación, implementación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la atención y reparación integral de la población afectada por el conflicto armado.

En el desarrollo de la jornada se presentó el estado actual de los procesos de paz y se avanzó en la consolidación de la ruta de participación indígena, un instrumento que antes no existía y que hoy es una realidad construida de manera conjunta con los pueblos indígenas del país.

De igual manera, se discutió el proyecto de decreto que adoptará formalmente esta ruta, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la participación de los pueblos indígenas en los espacios de diálogo y construcción de acuerdos en el marco de la Política de Paz Total adelantada por el Gobierno del Cambio.

Finalmente, la sesión permitió consolidar acuerdos para fortalecer la implementación del mecanismo y continuar avanzando en el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la construcción de la paz de Colombia.

Con información de la Consejería Comisionada de Paz