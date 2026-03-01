«Lo de ‘hacer trizas la paz’ fue un relanzamiento del narcotráfico»: presidente Petro

Foto: @petrogustavo

En respuesta al coeditor de Journal of Development Economics, Daniel Mejía Londoño, quien preguntaba en su cuenta de X “¿por qué no liberan el documento que entregaron en su visita a Washington criticando la medición de SIMCI-UNODC de cultivos de hoja de coca y producción potencial de cocaína?”, el presidente Gustavo Petro respondió en la misma red social publicando “el informe oficial de la Policía Nacional con las observaciones satelitales de cultivos de hoja de coca hasta el final del año pasado” (…) “que le entregué al presidente de los EEUU: Donald Trump”.

En el mismo trino, el mandatario dijo: “Puede ahí mirar quién disparó los cultivos de hoja de coca en Colombia. Lo que llaman ‘hacer trizas la paz» es en realidad un relanzamiento del narcotráfico en el país”.

Y agregó que “Nosotros hemos detenido ese avance y logramos comenzar la desnarcotización de Colombia”.

En informe en mención, titulado Contención de zonas de coca (“Containment of coca crocs”) compara las hectáreas de coca sembradas durante el gobierno de Iván Duque, de 2018 a 2022 (89.467 +69%), con las del gobierno de Gustavo Petro, de 2022 a 2025: 39.898 +16%.

(Fin/jgp)