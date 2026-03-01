Petro arremete otra vez contra Thomas Greg, la organización electoral, insiste en el fraude y afirma que Colombia necesita una reforma electoral y política

–«Voy a escribir porqué los escrutinio son opacos y vulnerables al fraude en las elecciones», comienza diciendo el presidente Gustavo Petro en una extensa nota que distribuyó en tres trinos en su cuenta en X, en la cual insiste en el tema «no porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder sino porque es mi deber como jefe del estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora construida».

Vuelve el jefe del Estado a arremeter contra la firma Thomas Greg and sons, que afirma, es un monopolio privado tecnológico de las elecciones para advertir que «los monopolios están prohibidos por la Constitución».

Y termina afirmando que «Colombia necesita ya una reforma electoral y política pero el Congreso no es capaz de hacerla o no pasa en las cortes».

En el primer trino, el mandatario hace además, las siguientes precisiones:

Partimos ante un desacato permanente de la sentencia de la sala plena del Consejo de Estado 2014-00117 y 2014-00109-00.

En esa investigación judicial ya fallada se descubrió que hubo 1412 mesas saboteadas, 236.523 votos excluidos, 3 curules robadas y un fraude comprobado a través de la firma Thomas Greg and Sons

Hubo una orden judicial desde el 2018: » conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección»

Está conminación del consejo de estado fechada en el 2018, no se ha cumplido, y con este desacato se inscriben las elecciones del año 2026.

La firma privada Thomas Greg and sons, ha manejado las elecciones en Colombia desde el año 2007 en el país, tienen la mayoría en el consorcio escogido para el 2026: es un monopolio privado tecnológico de las elecciones. Los monopolios están prohibidos por la Constitución.

En el 2021 la registraduría compró un software a Indra que usa el Consejo Nacional Electoral pero solo para sumar los datos nacionales que sale de los departamentos, no se inmiscuye en el proceso de preconteo, mesa puesto, municipio.

La firma Thomas Greg mantiene el preconteo y la logística. Así fué en las elecciones del año 2022.

Para esa fecha hubo otro fraude similar la del 2014, desaparecen 500.000 votos de la coalición Pacto Histórico. La coalición logra restablecerlos gracias a sus testigos electorales y los abogados en escrutinio que logran que se abran la urnas impugnadas.

La misma empresa que ha dirigido el escrutinio donde se han reportado los fraudes del 2014 y el 2022 es la que se encarga hoy de las elecciones.

En el 2026 Indra solo maneja la sumatoria nacional final de datos. Thomas Greg and sons, maneja el preconteo, escrutinio local, distrital o departamental,digitación, consolidación de los datos electorales, logística y kit electoral.

Del fallo del consejo de estado solo se ha solucionado un 15%, el 85% restante sigue igual.

Es decir que lo que ve la gente en el preconteo, que es legal, es lo que transmite la empresa privada Thomas Greg and sons.

Está es la empresa que manejó el software de pasaportes, y que intenta a través de jueces amigos de la extrema derecha, recuperarlo, dicen que también de amigos de un candidato presidencial y presuntamente de una posible transacción que la Fiscalía debería investigar, pero también hay informaciones de nexos entre esa candidatura y la máxima cúpula de la fiscalía.

Entonces es Thomas Greg and sons quien hace el preconteo y la primera impresión pública de resultados.

Ha existido siempre una diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio final de alrededor de un millón de votos, por lo que el preconteo no debería existir y así se ahorrarían recursos a la nación. La rapidez en dar datos es una forma de prefigura a la opinión ciudadana.

En resumen tenemos que el estado solo es dueño del software del escrutinio final pero este solo suma datos finales departamentales.

Hay un monopolio privado tecnológico del preconteo, el escrutinio inicial y la logística. En desobediencia a la sentencia de sala plena del Consejo de Estado.

Las licitaciones se han hecho sin competencia real, tal como se pretendía hacer en la cancillería de Leyva con los pasaportes.

La empresa ASD encargada del preconteo, es filial de Thomas Greg, y al dejar el contrato después de las denuncias, el registrador permitió que pasará a otra empresa de Thomas Greg

Que el Registrador pase por alto este desacato a la justicia llena de más opacidad el proceso.

En la segunda parte de su escrito, el presidente Gustavo Petro, continúa así:

Veamos ahora la contratación de Thomas Greg and Sons de los hermanos Bautista en detalle.

Thomas Greg maneja las elecciones de Colombia desde el año 2007. La cifra de la licitación que ganó, la empresa colombiana Thomas Greg vale dos billones setecientos cincuenta y tres mil millones de pesos: $2’753.000.000.000.

En mi opinión este es un hecho de corrupción mayúscula. El software de Thomas Greg, desacatando el fallo del Consejo, no pasa al estado. No revierte tecnológicamente al estado, los funcionarios de la registraduría o del Consejo de Estado no saben manejarlo ni sus algoritmos. Esto hace que el 92% de las elecciones colombianas estén en manos de terceros privados, no están en manos ni del estado ni de la ciudadanía. Toda comparación muestra que es un billonario derroche de dinero que la Contraloría nunca ve, siempre la contraloría sin auditar da el visto bueno, lo mismo que la Procuraduría. Si se comparan con los costos de EEUU, Brasil o Corea del sur, todos con softwares estatales, el de EEUU incluso de propiedad de los condados, teniendo muchos más electores que Colombia, su costo es la mitad y hasta la tercera parte del costo de las elecciones en el país.

Los sobrecostos en el proceso electoral son del orden de 300%, lo que genera un excedente de cerca de 1 billón 800 mil millones de pesos, y explica porque no es criticado por la prensa, ni por los partidos tradicionales, ni se investiga por la fiscalía o la procuraduría, en Colombia es pecado criticar o denunciar a Thomas Greg a pesar que sus dueños tuvieron problemas con la justicia de los EEUU. En su junta directiva han pasado dos expresidentes del país.

El contrato del software de preconteo y primer escrutinio es, en sí mismo, un sistema de corrupción usado por las clientelas que pagan a mafias dentro de la registraduría o a otros no descubiertos para garantizar su éxito electoral antes de votaciones. Saben los intermediarios que el software es vulnerable y que se puede variar datos desde afuera de los edificios de Thomas Greg o desde adentro.

Cómo descubrió el Consejo electoral, el software de Thomas Greg es vulnerable desde dentro y desde afuera y puede ser modificado con algoritmos que llevan al fraude.

El contrato no específica los ANS, acuerdos de nivel de servicios, solo se definen después no públicamente. No hay multas por fallas.

Desde el año 2007 de los 27 contratos electorales que han existido hasta la fecha, 26 han sido a la empresa privada colombiana Thomas Greg,

En total el país le ha entregado 4,4 billones de pesos. En el último proceso licitatorio solo una de las 17 empresas invitadas presentó documentos completos.

El CNE solo controlará menos del 10% de las soluciones tecnológicas. Solo uno de los trece componentes presentará el código fuente que es el del preconteo, pero solo será presentado pero no examinado por auditor independiente de la registraduría y experto de los partidos. La empresa de auditoría al software contratada por la registraduría no da informe público y no la conoce nadie en el mundo

La simulación que se hace en un día específico no reemplaza la auditoría técnica que requiere días para verificación, no se entregan los algoritmos y no existe la constancia física que el software que se usa el domingo sea el mismo que el auditado. Nada de eso permitió al Registrador.

Que el procurador guarde una copia del código fuente no es más sino un show mediático para evitar la pregunta central: porque el registrador Penagos no permitió la auditoría técnica e independiente de los partidos y las veedurías.

La carta enviada por la MOE, después de mi reclamo, solo dice que la ley no habla ni le ordena hacer una auditoría técnica del software, respuesta obvia pues es claro que dos códigos electorales aprobados en el congreso, ordenando las auditorías técnicas, en el primero participé como senador y yo mismo hice aprobar los artículos pertinentes, han caído dos veces en la corte constitucional.

Y termina el jefe del Estado, con la tercera parte, así:

La MOE solo constata sin mucho ruido, que las leyes vigentes electorales son de antes de las nuevas tecnologías.

Al ser Thomas Greg el único proveedor, una sola falla el día electoral puede ser devastador y mandaría a un proceso manual, que hoy por hoy, sería más seguro.

El CNE así no puede cumplir ninguna función de vigilancia y control como lo ordena la Constitución.

Los precios que Thomas Greg pone en cada licitación son drásticamente superiores a la inflación, cuando la tecnología reduce permanentemente precios en el mundo, solo por costos de escrutinio la empresa ha subido un 78% sus precios. De 155.000 millones en el 2013, hemos pasado a 1,238 billón de pesos pagados por la nación. Una verdadera aberración sin contraloría.

De invertir 4,4 billones en Thomas Greg la nación no queda con nada, ni siquiera con el software. Esto hace depender a toda la nación y la democracia de una empresa privada que es señora, sin control tecnológico sobre ella, de las elecciones.

Ya en 2022, una testigo contratada por Thomas Greg en Pereira mostró que en realidad en 75.000 m2 la empresa tiene un registraduría paralela y transmite los datos hacia el escrutinio final en formularios que no son de la registraduria.

Solo hay una manera de controlar los datos de Thomas Greg, y es con los testigos electorales y los abogados de escrutinio.

En el 2022 ante la evidencia del fraude contra el Pacto Histórico, muchos jueces de la república al frente de las comisiones escrutadoras abrieron las urnas de nuevo y al percatarse de la perdida en el preconteo de más de 500.000 votos, denunciaron hacia arriba a la fiscalía, pero nunca se atendieron sus denuncias.

Por eso ahora, cuando los mismos con las mismas tienen el control de las elecciones de Congreso y presidencia, los testigos deben impugnar la mayor cantidad de mesas posibles para que se reabran ante jueces.

El preconteo explica el 93% del resultado final y solos se escrutan de un 2 a 3% de las mesas.

Aún así la mismas actas de escrutinio vuelven a estar bajo control de Thomas Greg.

Colombia necesita ya una reforma electoral y política pero el Congreso no es capaz de hacerla o no pasa en las cortes