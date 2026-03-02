Cortes de luz este lunes 2 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 2 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Engativá

Barrio Santa Helenita. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 78 a carrera 80 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal. De la carrera 105 a carrera 107 entre calle 12 a calle 14 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Marsella. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio El Playón. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Murillo Toro. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la carrera 20 Este a carrera 22 Este entre calle 12 Sur a calle 16 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Parque Nacional Oriental. Vereda El Verjón – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 222 a calle 224 entre carrera 53 a carrera 55 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Prado Veraniego. De la calle 128 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 50 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Ortezal. De la carrera 43 a carrera 46 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Fátima. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.