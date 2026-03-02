Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026

Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de marzo de 2026 para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos!

Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026

1 de marzo

Domingo 1 de marzo: no aplica la medida de pico y placa

Semana del 2 al 8 de de marzo

Lunes 2 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 3 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 4 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 6 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 7 de marzo: no aplica la medida de pico y placa

Domingo 8 de marzo: no aplica la medida de pico y placa

Semana del 9 al 15 de marzo

Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 10 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 14 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 15 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 16 al 22 de marzo

Lunes 16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 19 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 20 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 21 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 22 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 23 al 29 de marzo

Lunes festivo 23 de marzo: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 29 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

30 y 31 de marzo

Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

La medida opera de la siguiente manera: