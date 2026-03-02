Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026
Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de marzo de 2026 para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos!
Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026
1 de marzo
- Domingo 1 de marzo: no aplica la medida de pico y placa
Semana del 2 al 8 de de marzo
- Lunes 2 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 3 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 4 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 5 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 6 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 7 de marzo: no aplica la medida de pico y placa
- Domingo 8 de marzo: no aplica la medida de pico y placa
Semana del 9 al 15 de marzo
- Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 10 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 14 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 15 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
Semana del 16 al 22 de marzo
- Lunes 16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 18 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 19 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 20 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 21 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 22 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 23 al 29 de marzo
- Lunes festivo 23 de marzo: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 28 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 29 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
30 y 31 de marzo
- Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá
La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.
La medida opera de la siguiente manera:
- Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.