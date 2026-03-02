    • Bogotá

    Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de marzo de 2026 para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos! 

    Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante marzo de 2026

    1 de marzo

    • Domingo 1 de marzo: no aplica la medida de pico y placa

    Semana del 2 al 8 de de marzo

    • Lunes 2  de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 3 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 4 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 5 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 6 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 7 de marzo: no aplica la medida de pico y placa
    • Domingo 8 de marzo: no aplica la medida de pico y placa

    Semana del 9 al 15 de marzo

    • Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Martes 10 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 12 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 14  de marzo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 15 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 16 al 22 de marzo

    • Lunes 16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 17 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 18 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 19 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 20 de marzo:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 21 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 22 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 23 al 29 de marzo

    • Lunes festivo 23 de marzo: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
    • Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 28 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 29 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.

    30 y 31 de marzo

    • Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

    Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

    La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

    La medida opera de la siguiente manera:

    • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
    • Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
    • Antes de las 12:00 del mediodía  y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte