Procuraduría suspende temporalmente a los agentes interventores de las EPS Savia Salud y SOS

–Por incumplir sus funciones y deteriorar el servicio a los afiliados, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de los agentes interventores de la Empresa Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud SAS -EPS SOS-, Carlos Alberto Betancur Castañeda, y de la EPS SAVIA SALUD, William Humberto Salgado Gamboa.

La medida se adopta por el incumplimiento de las funciones, tanto de Betancur Castañeda como de Salgado Gamboa como agentes interventores, lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de ambas EPS y el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y de las acciones de tutela durante el desarrollo del proceso de intervención forzosa de las entidades promotoras de salud.

El Ministerio Público detectó en ambos casos un deterioro en la sostenibilidad financiera que se vio reflejado en un aumento de los gastos administrativos y crecimiento de los pasivos, afectando gravemente la atención oportuna y eficaz a los pacientes.

En su decisión, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación de los exagentes interventores de la EPS SOS, Carlos Marino Escobar Vásquéz, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis, y de los exinterventores de SAVIA SALUD, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Oscar Galvez Mateus.

El ente de control comunicó las decisiones adoptadas a la Superintendencia Nacional de Salud para dar cumplimiento inmediato a las suspensiones de los agentes interventores.