Teatro, freestyle, conciertos y más llegan a los barrios de Bogotá con ‘Más Cultura Local’: asista a los eventos gratis hasta el 15 de marzo

Foto: Secretaría de Gobierno

Hasta el 15 de marzo de 2026, la cultura vuelve a tomarse las localidades de Bogotá con la cuarta agenda de eventos de ‘Más Cultura Local’. Teatro en una esquina del barrio, freestyle en el parque, talleres de escritura y fotografía, conciertos comunitarios, danza, cine foros y festivales para todas las edades. ¡Conoce la agenda de eventos y asiste, son gratis!

Esta apuesta es posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), los 20 Fondos de Desarrollo Local, la Secretaría Distriral de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), consolidando una política pública que reconoce el arte y la cultura como motores de transformación social, cohesión comunitaria y desarrollo económico local.

Conoce la agenda de actividades, eventos y conciertos gratis en Bogotá con ‘Más Cultura Local’

Los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán participar en una programación diversa que incluye:

Festivales de música, conciertos locales y batallas de freestyle.

Eventos de hip hop y danza folclórica.

Muestras de danza y actividades artísticas en espacios comunitarios.

Obras de teatro, monólogos y muestras escénicas.

Cine foros ambientales y conversatorios culturales.

Talleres de escritura creativa, fotografía, serigrafía, animación, papel artesanal, creación audiovisual y procesos artesanales.

Convocatorias y bolsa de oportunidades para artistas.

Actividades de formación artística dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas mayores y público en general.

La agenda llegará a localidades como Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme, consolidando la cultura como un espacio de encuentro y participación en los territorios.

Todas las actividades son posibles gracias a la inversión de los Fondos de Desarrollo Local, que en 2025 destinaron más de $ 37 mil millones al programa ‘Más Cultura Local’, fortaleciendo más de 900 proyectos culturales e impactando directamente las 20 localidades de Bogotá.

En total, se habilitaron 1.290 propuestas, evaluadas por 123 jurados, cuyos proyectos ganadores iniciaron ejecución en enero de 2026.

‘Más Cultura Local’ que nació en 2020 como respuesta a la crisis generada por la pandemia y evolucionó hasta convertirse en una estrategia distrital de dinamización cultural, se desarrolla hoy a través de tres componentes:

Iniciativas priorizadas en los territorios.

Convocatorias públicas con estímulos económicos.

Conexiones culturales entre agentes y localidades.

Consulta la agenda completa

Conoce la programación detallada del Componente B, con fechas, horarios, lugares y enlaces de inscripción, está disponible en:https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2026-02/4ra-Agenda-MCL-2026_V3.pdf

En el PDF podrá acceder directamente a los formularios de inscripción y conocer toda la oferta cultural disponible en su localidad.