Bogotá publicó el proyecto de pliego del proceso de licitación del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR)

Foto: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) avanza en el proceso precontractual que permitirá estructurar e implementar el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), un paso clave hacia la integración tecnológica del transporte público en Bogotá.

En el marco de este proceso, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) publicó el proyecto de pliego de condiciones del proceso SDM-LP-10-2026, junto con los estudios previos y demás documentos oficiales requeridos para iniciar de manera oficial la etapa precontractual de la licitación pública que permitirá que la ciudad cuente con el Sistema Interoperable de Recaudo. El proceso está publicado en la plataforma del Secop II y puede ser consultado en el siguiente enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10061883&isFromPublicArea=True&isModal=False.

Esta fase garantiza transparencia, pluralidad de oferentes y el cumplimiento de los principios de selección objetiva, libre concurrencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

El SIR busca integrar los diferentes mecanismos de pago del transporte público en Bogotá, facilitando la experiencia del usuario y fortaleciendo la eficiencia operativa del sistema. Este alcance consolida una arquitectura tecnológica robusta para la interoperabilidad del recaudo en el transporte público de Bogotá.

El modelo propuesto se basa en una arquitectura abierta, interoperable y escalable, orientada a asegurar sostenibilidad tecnológica y adaptación futura.

Los estudios previos contienen el análisis técnico, jurídico, financiero y operativo que sustenta la necesidad y estructuración del proceso. El proyecto de pliego de condiciones establece las reglas preliminares que regirán la selección del contratista.

Los interesados podrán consultar la totalidad de los documentos en la plataforma SECOP II, así como presentar observaciones hasta el 31 de marzo de 2026.

Este avance reafirma el compromiso dela Administración distrital con la modernización tecnológica del transporte público y con la consolidación de un sistema más integrado, eficiente y centrado en el usuario.

Con el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), Bogotá continúa dando pasos firmes hacia un modelo de movilidad inteligente, transparente y conectado con las necesidades de la ciudad.

Para mayor información sobre el SIR, las personas pueden consultar el siguiente enlace https://www.movilidadbogota.gov.co/sir/.