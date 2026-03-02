Hay más de 110 transportadores postulados a Foncarga para renovar su flota en Bogotá

Foto: Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) entregan un balance preliminar del programa Foncarga, una estrategia orientada a modernizar el parque automotor de carga con más de 20 años de antigüedad, menor a 10,5 toneladas y volquetas de hasta tres ejes en la ciudad, con el propósito de avanzar hacia una movilidad más sostenible y eficiente.

A la fecha, 117 transportadores de carga se han postulado al programa para acceder a los beneficios para la renovación de sus vehículos. Esta cifra evidencia el compromiso del sector transportador con la transición hacia tecnologías más limpias y con mejores estándares ambientales.

Foncarga fue concebido como un instrumento que facilite la salida progresiva de vehículos antiguos y promueve su reemplazo por tecnologías más eficientes, lo que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes y a la mejora de la calidad del aire en Bogotá.

Siguen abiertas las convocatorias en 2026

Como parte de la estrategia de continuidad del programa, las entidades distritales anunciaron que durante este año se mantienen las convocatorias, con el objetivo de ampliar la cobertura y permitir que más transportadores accedan a los incentivos.

Que se espera durante 2026 y 2027:

Ampliar el número de beneficiarios inscritos para renovar su vehículo.

Fortalecer los mecanismos de acompañamiento técnico.

Consolidar la transición hacia tecnologías de bajas y cero emisiones.

Foncarga no solo representa una estrategia de competitividad para el sector, al promover vehículos más eficientes, con menores costos operativos y mayor confiabilidad, sino también es una gran apuesta en materia ambiental.

Una movilidad que se transforma con el sector

Bogotá continuará trabajando de manera articulada con gremios, empresas y transportadores independientes para consolidar Foncarga, sectores que juegan un papel estratégico en el abastecimiento y desarrollo económico de la ciudad.

En los próximos meses se anunciarán los primeros beneficiarios seleccionados y se iniciará el proceso de entrega de los primeros vehículos que harán parte de esta renovación del parque automotor.

¿Quiénes pueden inscribirse a Foncarga?

Tener un vehículo con modelo superior a 20 años, con peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, o ser propietario de una volqueta de máximo tres (3) ejes.

Propietario de máximo tres (3) vehículos

Vehículos con al menos dos años de matrícula en Bogotá antes de la postulación al fondo.

Estar a paz y salvo en multas e infracciones de tránsito.

¿Cómo hacerlo?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse a través de la página https://foncarga.ambientebogota.gov.co/ y acceder a beneficios para avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y competitivo.

¿Por qué postularse?