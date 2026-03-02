Fuerzas Militares golpean a estructuras del Eln y de disidencias de las Farc de alias Calarcá y de la segunda Marquetalia

–El ministro de Defensa, Pedro Arnuldo Sánchez, informó que en desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas entre las Fuerzas Militares y la Policia fueron capturados, en flagrancia en zona rural de Buenaventura, cuatro integrantes del «cártel» del Eln, entre ellos alias “El Mono”, responsable de extorsiones, planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil.

En el hecho fueron incautados dos fusiles, un revólver, munición, una granada y material e intendencia.

«Cada captura es una vida que se protege, cada arma incautada es un atentado que se evita», indicó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

«A los ciudadanos de Buenaventura y del Valle del Cauca: el Estado está presente, firme y actuando», precísó.

La Fuerza de Tarea Omega asestó un duro golpe a las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ en el Meta. Capturó a cinco integrantes de ese grupo criminal, entre ellos a alias ‘Joiner’ o ‘Yoiner’, segundo cabecilla. El operativo se realizó en zona rural de Vista Hermosa e incluyó la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, munición y equipos de comunicación.

Según el reporte militar, alias ‘Joiner’ es señalado de coordinar extorsiones contra comerciantes y ganaderos, instalar explosivos, dirigir hostigamientos contra la Fuerza Pública y participar en el homicidio de un líder social en 2022, en Puerto Rico, Meta.

También lo vinculan con reclutamiento de menores y control de rutas del narcotráfico. En la acción también fueron capturados alias ‘Marlon’ y alias ‘Yuri’.

Duro golpe a las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el Meta. La Fuerza de Tarea Omega capturó a cinco integrantes de ese grupo criminal, entre ellos a alias ‘Joiner’ o ‘Yoiner’, segundo cabecilla. El operativo se realizó en zona rural de Vista Hermosa e incluyó la incautación de… pic.twitter.com/NmLpaRcTj1 — Mindefensa (@mindefensa) March 1, 2026

Por otra parte, tropas de la Tercera División del Ejército capturaron en el municipio de Roberto Payán, Nariño, a dos integrantes del grupo armado organizado residual coordinadora nacional ejército Bolivariano, estructura Ariel Aldana, de la Segunda Marquetalia, e incautaron abundante material de guerra que sería usado para afectar a la población del sector y miembros de la Fuerza pública.

Estos sujetos son señalados de mantener actividades ilícitas en el área y actuar bajo órdenes de alias Diego. Estas capturas representan un avance significativo en la desarticulación de la red criminal que opera en este corredor estratégico hacia la frontera.

Durante la operación militar fueron ubicados y destruidos controladamente 69 artefactos explosivos improvisados y se incautaron 11.265 cartuchos, 12 granadas, entre otro material de guerra.

Autoridades capturaron a alias 'Granadillo', pieza clave del GAO-r en el sur del Tolima. El sujeto es señalado como cabecilla de redes de apoyo al terrorismo de este grupo delincuencial y está vinculado con extorsiones a comerciantes y ganaderos del departamento, así como con… pic.twitter.com/n7ISYkVZUk — Mindefensa (@mindefensa) February 28, 2026

En Santa Marta la Policía Nacional, en coordinación con el Gaula de la institución, logró la captura por orden judicial de ocho presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Conquistadores de la Sierra’, señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

El comandante de la Policía Metropolitana de la capital del Magdalena indicó que entre los detenidos se encuentran alias ‘Andrés’, quien presuntamente comercializaba deudas para financiar la organización, y alias ‘el Bache’ que al parecer tendría vínculos con el brazo sicarial conocido como ‘La Urbana’.