Irán: El portaviones USS Abraham Lincoln de EE.UU. emprendió la retirada tras ser alcanzado por misiles

–(Imagen American’Navy). El portaviones Abraham Lincoln de la Armada de EE.UU. fue atacado con cuatro misiles de crucero iraníes. Tras el ataque, el buque emprendió la retirada de su lugar de misión, sostienen desde el cuartel central de Jatam al Anbia.

Según el Ministerio de Defensa iraní, el portaviones se dirige hacia el sureste del océano Índico.

El pasado domingo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, aseguró que el portaviones fue impactado por cuatro misiles balísticos iraníes.

No obstante, el Comando Central estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) desmintió el reporte iraní, asegurando que el USS Abraham Lincoln no fue alcanzado. «Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron», precisa el organismo, al agregar que el buque sigue lanzando aviones de guerra en el marco de la agresión no provocada de EE.UU. e Israel contra la nación persa.

El buque fue desplegado en enero cerca de Irán, en medio de la escalada de tensiones entre EE.UU. y la República Islámica.

Base naval de EE.UU. en Kuwait ha quedado fuera de servicio

Irán llevó a cabo nuevas oleadas de la operación militar ‘Promesa Verdadera 4’ contra objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, informa la agencia Mehr News. Entre los blancos alcanzados figuran el portaviones USS Abraham Lincoln, bases navales en Kuwait y Baréin, así como otras instalaciones militares en la región.

El cuartel general central Jatam al Anbia indicó que el USS Abraham Lincoln «fue alcanzado por cuatro misiles de crucero» y que la base Ali Al Salem en Kuwait «quedó completamente fuera de servicio». Además, señaló que tres infraestructuras navales estadounidenses en Mohammad Al-Ahmad fueron destruidas y que los ataques han causado la muerte o dejado heridos a 560 efectivos de EE.UU.

Irán siempre ha defendido su derecho a mantener su programa nuclear, recalcando su naturaleza pacífica, y ha afirmado que no tiene intención de desarrollar armas atómicas. En medio de esfuerzos de Washington y Teherán por llegar a una solución diplomática sobre el programa, el Ministerio de Defensa israelí anunció a primeras horas del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. Durante la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, cuatro familiares suyos y varios altos cargos. (Información RT).