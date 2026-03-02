Trump sobre la muerte del ayatolá Jameneí en Irán: «Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, al matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, fue el primero en llegar hasta él. «Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí», señaló a ABC News.

«Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo alcancé primero», agregó.

Así, se refirió a la acusación no probada de que las autoridades iraníes intentaron asesinar a Trump durante la campaña electoral. Teherán lo negó.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, falleció en un ataque contra el complejo del mando en Teherán ocurrido el sábado, el primer día de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

A propósito de este hecho, Irán afirmó este lunes estar en «guerra total» y promete vengar la muerte de su líder supremo.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó durante una conversación con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, que su país se encuentra en medio de una «guerra total» tras lo que calificó como una agresión «ilegal e injustificable» de Estados Unidos e Israel, informa la agencia Tasnim.

Araghchi aseguró que Irán responderá a la ofensiva y «vengará la sangre de su líder mártir», al tiempo que prometió que el país continuará defendiendo su territorio «durante el tiempo que sea necesario».

Por su parte, Mirzoyan expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de los ciudadanos, incluidos mujeres y niños, que fueron víctimas de los bombardeos. Al mismo tiempo, manifestó la disposición de Armenia a proporcionar ayuda humanitaria ante la situación actual, además de expresar su esperanza de que la crisis se resuelva por la vía diplomática.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. (Información RT).