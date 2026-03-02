Revise la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha del 3 al 6 de marzo del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 3 al 6 de marzo del 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y en Soacha del 3 al 6 de marzo del 2026

Martes 3 de marzo de 2026

Localidad de Barrios Unidos

Muequetá, La Esperanza. De la calle 57 a la calle 68, entre la carrera 14 a la carrera 24. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Mantenimiento preventivo

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación. De la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Teusaquillo

Ortezal. De la calle 22 a la calle 22A, entre la carrera 44C a la carrera 50. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de Hidrante.

Localidad de Usme

La Cabaña, Doña Liliana, Villa Diana, Los Soches, Juan José Rondon I, Los Arrayanes, Tocaimita Oriental, Pepinitos, Tocaimita Sur. De la calle 76 Sur a la calle 92 Sur, entre la carrera 6D Este a la carrera 15 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la calle 47A Sur a la calle 47B Sur, entre la carrera 28 a la carrera 33. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Acacias, Usaquén, Barrancas Norte, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narvaez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Orienta, San Cristóbal Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa, Planes Parciales San Juan Bosco y Plan Parcial la Salle

De la calle 116 a la calle 175, entre la carrera 7 a la carrera 15. Desde las 10:00 a. m. hasta 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Miércoles 4 de marzo de 2026

Localidad de Suba

Potosí, Niza Sur. De la Transversal 60 a la carrera 72, entre la Diagonal 115A a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación macromedidor.

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la carrera 8A a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación macromedidor

Localidad de Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente. De la Avenida carrera 86A a la Avenida carrera 80, entre la calle 16C a la calle 10F. De la Avenida carrera 80 a la carrera 79A, entre la calle 11B Bis a la calle 16. De la carrera 79A a la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11D. De la carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida calle 12 a la calle 16.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 6:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usme

Gran Yomasa, La Andrea, La Cabaña. De la calle 84 Sur a la calle 74B Bis A Sur, entre la carrera 14 a la carrera 1 Bis C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 5 de marzo de 2026

Localidad de Chapinero

Cataluña. De la calle 57 a la calle 68, entre la carrera 14 a la carrera 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto

Localidad de Suba

Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos. De la carrera 88A a la carrera 100A, entre la calle 99 a la calle 130. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación macromedidor

Localidad de Usaquén

Santa Barbara Central. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto

Localidad de Kennedy

Tocarema, Palenque, Pastranita. De la Avenida Primera de Mayo a la carrera 78, entre la calle 41 Sur a la Avenida calle 43 Sur. De la Avenida Primera de Mayo a la carrera 78, entre la Avenida calle 43 Sur a la calle 54 Sur.

De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida calle 43 Sur a la calle 45 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal. De la Avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.

Localidad de Suba

Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.

Por Canal Salitre a la calle 129, entre la carrera 54 a la Avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Kennedy

Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.

Afectación 1:

De la calle 26 Sur a la calle 53 B Sur, entre la carrera 72 a la carrera 79

Afectación 2:

De la calle 38 Sur a la calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Río Bogotá

Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a la verificación Macromedidor

Viernes 6 de marzo de 2026

Localidad de Kennedy

Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen. De la Avenida Primera de Mayo a la calle 54 Sur, entre la carrera 50 a la carrera 68. Desde las 9:00 a. m. hasta por 5 horas. Debido a verificación Macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: