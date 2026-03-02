Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 2 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 2 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 4206 – La 5ta 2 – Tarde 4569 – La 5ta 2

Culona

Día 0512 – Noche

Astro Sol

8571 – Signo Capricornio

Pijao de Oro

7607 – La 5ta 0

Paisita

Día 6889 – La 5ta 8 – Noche 3409

Chontico

Día 2514 – La 5ta 7 – Noche 4635

Cafeterito

Tarde 9055 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 2305 – La 5ta 0 – Noche

Cash Three

Día 943 – Noche

Play Four

Día 1047 – Noche

Samán

Día 9939

Caribeña

Día 6841 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 7398 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 6821 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 5322 – La 5ta 5 – Tarde 3817 – La 5ta 9