Sebastián Garzón, deportista del Equipo Bogotá inició ganando en la USF2000

Foto: IDRD.

El piloto del Equipo Bogotá, Sebastián Garzón, inició con pie derecho su participación en el Campeonato USF2000 de automovilismo en Estados Unidos, al ganar la primera carrera de la Primera Parada, corrida en las calles de St. Petersburgo, Florida.

Garzón (DEForce Racing-IDRD) entró ratificando su favoritismo, ya que fue el más rápido en las prácticas libres, obtuvo la pole position, ganó la primera carrera, y es el líder del campeonato.

“De momento va todo perfecto, fuimos primeros en todo. La carrera fue difícil, con complicaciones al comienzo, pero ya luego superamos eso y marcamos el ritmo, y al final pude separarme de mis rivales y ganar. Estoy muy feliz por eso, y gracias a Dios se dieron las cosas, y gracias a mi familia, a mis patrocinadores y por supuesto al Equipo Bogotá y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por su apoyo y por estar pendientes de mí”, señaló Garzón.

“Tatán” empleó un tiempo de 26:37.7023 minutos para las 20 vueltas en el circuito de 1.8 millas, y fue escoltado por Joao Vergara (BRD Racing) a 2.5068 sgs, Leonardo Escorpioni (Zanella Racing) a 3.1093 sgs, y Brad Majman (Pabst Racing) a 4.1059 sgs. Y en la clasificación general, Sebastián es primero con 32 puntos, seguido por Vergara con 25, Escorpioni con 22 y Majman con 20.

La segunda carrera de esta primera parada será este domingo 1 de marzo. Y la segunda parada de la USF200 será del 7 al 9 de mayo en el Indianápolis Motor Speedway.