Aprueban 97 proyectos por más de $1,9 billones para zonas afectadas por el conflicto

–En la sesión número 86 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz), realizada en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), fueron aprobados 97 proyectos con recursos de la asignación para la paz del Sistema General de Regalías, por un valor superior a $1,91 billones, destinados a las 16 subregiones PDET del país.

??Las iniciativas hacen parte de la Convocatoria II del bienio 2025–2026, en la que 131 proyectos cumplieron requisitos. En total se inscribieron 552 propuestas por más de $9,3 billones, lo que evidencia el alto interés territorial por acceder a estos recursos.

Los proyectos aprobados priorizan inversiones en territorios históricamente afectados por la pobreza rural, las economías ilegales y el conflicto armado, con el objetivo de acelerar su transformación social y económica.

La inversión se concentrará principalmente en sectores estratégicos como transporte, con 30 proyectos por cerca de $608 mil millones; agricultura y desarrollo rural, con 29 proyectos por $551 mil millones, y vivienda, ciudad y territorio, con 23 proyectos por $399 mil millones, entre otros.

De acuerdo con el subdirector general del Sistema General de Regalías, Rubin Ariel Huffington Rodríguez, la asignación se realizó bajo una metodología de priorización que garantiza distribución transparente y articulación con los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), como parte de la implementación del Acuerdo de Paz.

Asimismo, el DNP recordó que hasta el 9 de marzo estará abierta la Convocatoria III del bienio 2025–2026, con recursos cercanos a $1,2 billones, dirigida a entidades territoriales y comunidades étnicas de las subregiones PDET.

Con esta decisión, el Gobierno nacional avanza en la consolidación de inversiones orientadas a mejorar condiciones de vida, fortalecer economías locales y contribuir a una paz estable y duradera en los territorios más afectados por el conflicto.