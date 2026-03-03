Predios vinculados al clan del golfo y a la casa Castaño fueron recuperados por la ANT y pasarán a manos de campesinas

–La Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegó hasta el Urabá antioqueño para liderar la recuperación material de 427 hectáreas de tierra entre los municipios de Turbo y San Pedro de Urabá (Antioquia), mediante operativos acompañados por la Fuerza Pública y autoridades locales.

?Los operativos culminaron con la aprehensión efectiva de 10 predios a favor del Estado, los cuales serán destinados a familias campesinas que han esperado durante décadas la oportunidad de ser propietarias de su tierra y aportar a la seguridad alimentaria de Colombia.

Los predios estuvieron vinculados a Harlinson Úsuga, alias ‘Orejas’, primo de Dairo Antonio Úsuga David, cabecilla del Clan del Golfo, y a Luis Fernando Claros Guerra, relacionado con la denominada ‘Casa Castaño’.

“En el marco de las medidas de emergencia, hacemos presencia como Agencia de Tierras, para hacer recuperación material de estos territorios, más de 400 hectáreas que harán parte de los procesos de asignación y disposición para la población campesina y rural del Urabá Antioqueño», destacó el subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Romero Cabezas.

“En esta región tan significativa para el proceso de Reforma Agraria, con unos reclamos históricos de tenencia de reparación a las víctimas, la Agencia hace presencia, hace recuperación de estos inmuebles y dispone de estos territorios para que se pueda materializar la Reforma Agraria», agregó Romero.

?Operativos en? Turbo

En el municipio de Turbo fueron recuperadas cinco propiedades rurales: Finca El Porvenir (17 hectáreas), Lote El Porvenir (28 hectáreas), Finca La Morelia (16 hectáreas), Finca Bellavista (130 hectáreas) y Finca La Mireya (10 hectáreas).

Operativos en?? San Pedro de Urabá

Durante dos días, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y entidades locales adelantaron las aprehensiones de cinco predios en los límites entre Turbo y San Pedro de Urabá, región de Tulapas, escenario del mayor despojo paramilitar documentado en el departamento, donde más de 4.000 hectáreas fueron apropiadas.

Los predios recuperados son:

Finca Guayabal (95 hectáreas), Fernanda (26 hectáreas), Villa Fernanda (65 hectáreas), Lote de Terreno (16 hectáreas) y Finca Nueva Esperanza (15 hectáreas).

Los bienes rurales recuperados fueron adquiridos por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales y al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), en el marco de un convenio interinstitucional entre las tres entidades. En adelante, estas tierras serán destinadas a campesinos y víctimas del conflicto armado.

Desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia ha recuperado 6.436 hectáreas en el departamento de Antioquia, avanzando con mayor ritmo en la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo la productividad rural, la reparación a las víctimas y la consolidación de la paz con justicia social en el territorio.