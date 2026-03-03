Gobierno Nacional inicia giro de $1,3 billones para personas mayores con nuevos operadores

–Prosperidad Social iniciará la dispersión de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor, con una inversión de 1,3 billones de pesos que beneficiará a más de 2,8 millones de personas mayores en todo el país.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que la operación de entrega de transferencias monetarias fue adjudicada a la Unión Temporal de Pago Postal conformada por Matrix-Sured y Supergiros, que tendrá a su cargo la dispersión de los recursos a través de servicios postales de pago.

“Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan», dijo Rodríguez Amaya.

La unión temporal ganó la licitación tiene como objeto la “Prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago a los beneficiarios de los programas que adelanta la dirección de transferencias monetarias de Prosperidad Social».

Colombia Mayor será el primer programa que iniciará la dispersión bajo esta modalidad. En los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias, las transferencias comenzarán a entregarse a partir del 28 de febrero con esquema de pico y cédula. En el resto del país, el proceso iniciará el 2 de marzo.

En Córdoba y Sucre, 270 mil personas mayores son beneficiarias en estos ciclos y podrán acercarse a los puntos de pago habilitados para retirar los recursos. A nivel nacional, la dispersión cubrirá 1.108 municipios en los 32 departamentos del país.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país», afirmó Rodríguez Amaya.

Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa hasta llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país, de acuerdo con la Resolución 0460 del 24 de febrero de 2025, que establece la distribución de cupos por territorio.

En estos ciclos, la población indígena beneficiaria del programa pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un aumento del 114 %. En Bogotá, el número de beneficiarios con liquidación aumentó de 51.000 a 108.000 personas mayores, un incremento del 111 %.

La modalidad de giro opera como mecanismo complementario que garantiza cobertura nacional, especialmente para la población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras Prosperidad Social avanza en la implementación del Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de los programas Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos de pago directos dispuestos por los nuevos operadores en todo el territorio nacional.

“Estamos avanzando hacia un modelo que promueve la inclusión financiera, permite a los beneficiarios elegir el canal de pago y reduce costos operativos para el Estado. Esto significa más eficiencia y mayor cobertura social», dijo Rodríguez.

El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo establece que el Gobierno nacional podrá definir las condiciones, productos y canales para la entrega de transferencias monetarias, y que los beneficiarios podrán elegir el canal o producto financiero digital a través del cual recibirán los recursos, atendiendo los lineamientos establecidos por el Gobierno.

En 2024, Prosperidad Social inició la construcción del Sistema de Pagos con Jóvenes en Paz, que entrega transferencias mensuales a más de 16.000 participantes. En 2025, el esquema se extendió al programa Renta Joven, con más de 500.000 transacciones y un ahorro superior a 2.270 millones de pesos en comisiones financieras para la entidad.

Para 2026, la expansión del modelo incluirá a los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, permitiendo que los beneficiarios accedan a su transferencia monetaria directamente en el producto financiero de su elección o a través del operador de giro habilitado, sin necesidad de intermediarios.