Colombia impondrá aranceles del 50% a más de 100 productos ecuatorianos

–Colombia impondrá aranceles del 50% a más de 100 nuevos productos provenientes de Ecuador, en respuesta a la medida similar que adoptó el vecino país argumentando “falta de acciones en la frontera común en materia de seguridad».

Así lo establece el borrador de proyecto que publicó para comentarios hasta el próximo jueves 5 de marzo de 2026 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por el cual se modifica el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026″.

Con esa norma, Colombia ya había aumentado a 30% los aranceles a las importaciones de productos desde el vecino país, en respuesta a una decisión similar del gobierno del presidente Daniel Noboa del pasado 21 de enero.

En esa ocasión, Ecuador limitó el ingreso de productos colombianos únicamente al paso por el puente internacional de Rumichaca, mientras que el transporte de petróleo crudo de Ecopetrol solo puede hacerse por el paso fronterizo de San Miguel.

Para Colombia, estas medidas “constituyen restricciones en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, causando un serio perjuicio a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado intrasubregional andino».

Posteriormente, Ecuador aumentó sus aranceles a importaciones colombianas a partir del pasado 1 de marzo hasta en 50%, decisión que para el Gobierno nacional “impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable», “profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia» y “agrava aún más la tensión internacional» ya que “deja en alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos que derivan su sustento de exportar mercancías a Ecuador».

En la Memoria Justificativa del proyecto de decreto se advierte que, con estas medidas, “las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75% (USD 640 millones menos según los datos de 2025). De los principales 20 productos afectados, 15 tenderían a reducir completamente sus importaciones. Y el escenario las exportaciones colombianas caerían 79% (USD 1.452 millones menos de exportaciones según los datos de 2025), y de los 20 principales productos exportados, 12 se dejarían de exportar completamente al país vecino».

Por esas razones, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó aumentar la tasa de aranceles de Colombia a productos ecuatorianos hasta en 50%, “medida que reviste carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable».

En general, se verían afectados cerca de 185 subpartidas arancelarias que incluyen productos como tableros de madera, preparaciones y conservas, pescado, atún, camarones y langostinos, sal, azufre, aceite de palma, arroz y productos relacionados, productos agropecuarios altamente sensibles, papeles para acanalar y productos con riesgo fitosanitario o de contrabando.

Colombia exporta al vecino país productos como energía eléctrica, medicamentos para consumo humano y azúcares de caña o de remolacha en estado sólido, vehículos para el transporte de personas y cafés sin tostar y sin descafeinar, entre otros.

El borrador de decreto señala que la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.