Trump afirma que «las guerras pueden librarse eternamente»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país tiene garantizados los suministros de municiones de grado medio y medio-alto.

«Las reservas de municiones de Estados Unidos, en los grados medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han dicho hoy, tenemos un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», publicó en Truth Social.

«Las guerras pueden librarse ‘eternamente’ y con gran éxito utilizando únicamente estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)», añadió.

Sin embargo, reconoció que, a pesar de las buenas reservas, «no estamos donde queremos estar».

Culpó de ello a su predecesor, Joe Biden, afirmando que este «dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a darlo todo» a Vladímir Zelenski.

La víspera, el presidente Donald Trump ofreció una rueda de prensa centrada en la escalada de la crisis en Oriente Medio para defender las acciones de Washington en la región.

Durante su intervención, Trump afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan llevando a cabo operaciones de combate a gran escala en Irán con el objetivo de eliminar «las graves amenazas que este terrible régimen terrorista representa para EE.UU.».

El mandatario también subrayó que el programa de misiles de la República Islámica suponía una «amenaza colosal» para Estados Unidos y sus fuerzas desplegadas en el extranjero. En este contexto, afirmó que, tras la destrucción del programa nuclear iraní por parte de Washington, se advirtió a Teherán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, pero dichas advertencias fueron ignoradas.

Además, se mostró «muy orgulloso» de haber anulado el acuerdo nuclear con Irán firmado por Obama, al calificar ese tratado de «horrible y peligroso». Afirmó, sin presentar pruebas, que Teherán desarrollaba armas nucleares. «[Los iraníes] habrían tenido armas nucleares hace tres años y las habrían usado. Pero no permitiré que eso suceda», dijo.

Por otro lado, desmintió que tuviera previsto completar la operación militar contra Irán en un breve lapso de tiempo. «Desde el principio, preveíamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos la capacidad de prolongarlo mucho más. Lo haremos», declaró.

Los objetivos clave de EE.UU.

Trump enumeró varios objetivos de la operación militar en Oriente Medio:

«Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles de Irán —y eso se está viendo a cada hora—, así como su capacidad para fabricar otros nuevos, que por cierto son bastante buenos», declaró.

«Segundo, estamos aniquilando su Armada. Ya hemos hundido diez buques; están en el fondo del mar», añadió.

«Tercero, estamos garantizando que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca la tendrán», sentenció el presidente.

Por último, según Trump, Estados Unidos está garantizando que Irán «no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas más allá de sus fronteras».

MINUTO A MINUTO: Oriente Medio en llamas tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de la ofensiva conjunta de Israel y EE.UU. contra Irán, iniciada el pasado sábado bajo el pretexto de «eliminar las amenazas» del Gobierno de la nación persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Además de los daños sufridos por sus bases en la región, Estados Unidos perdió cuatro militares, así como tres cazas F-15, que fueron derribados por error por Kuwait en un fuego amigo. (Información RT).