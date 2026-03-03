EE.UU. urge a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente 18 países

–El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a «abandonar inmediatamente» más de una decena de países por medios comerciales «debido a los graves riesgos de seguridad», en medio de la propagación del conflicto armado en Oriente Medio.

Se trata de Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Donald Trump, afirmó este lunes que la operación contra Irán estaba proyectada inicialmente para durar entre cuatro y cinco semanas, aunque advirtió que tienen «capacidad para ir mucho más allá» y que EE.UU. «prevalecerá muy fácilmente». Además, declaró que EE.UU. estaba «casi bajo la amenaza» de Irán.

Rubio indica el objetivo de la «misión» de EE.UU. en sus ataques contra Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este lunes que el objetivo principal de la «misión» de su país en Irán es la «destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos».

«Nuestra misión y enfoque principal es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su Armada para el transporte marítimo mundial; ese es el objetivo», detalló el alto cargo estadounidense.

Al mismo tiempo, afirmó que a la Administración de Donald Trump «no le dolería», sino que, por el contrario, «espera» que el «pueblo iraní pueda derrocar a este Gobierno y establecer un nuevo futuro para su país». «Nos encantaría que eso fuera posible. Pero el objetivo de esta misión es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y navales», aclaró Rubio.

Al mismo tiempo, el alto cargo expresó que se atacó a Irán porque «había una amenaza absolutamente inminente» para EE.UU. por parte de Teherán.

«Había una amenaza inminente. Y esa amenaza era que sabíamos que si Irán era atacado, y creíamos que lo sería, nos perseguirían inmediatamente. Y no íbamos a quedarnos de brazos cruzados sin responder», manifestó.

Por otra parte, vaticinó que Washington atacará a la república islámica duramente de lo que ya lo ha hecho, aunque se negó a revelar en qué consistirán las acciones específicas del Ejército estadounidense en el terreno.

«Están sufriendo daños tremendos. Honestamente, repito, no voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero los golpes más duros aún están por venir [por parte] del Ejército estadounidense. La siguiente fase será aún más severa para Irán que ahora», sostuvo el alto funcionario ante los periodistas. (Información RT).