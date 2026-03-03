    • Internacional

    Guerra en Irán: 160 tumbas de niñas fallecidas en el bombardeo de EE.UU. e Israel

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, compartió este martes una imagen que muestra las tumbas de las víctimas del ataque contra una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab, en el sur del país.

    «Estas son las fosas comunes que se están cavando para las más de 160 niñas inocentes que murieron en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela primaria. Sus cuerpos quedaron destrozados», escribió el ministro en su publicación en X.

    «Así es como se ve en realidad el ‘rescate’ prometido por Trump. Desde Gaza hasta Minab, inocentes asesinados a sangre fría», lamentó.


    Previamente, el canciller calificó de «crimen de guerra» el ataque contra la institución educativa, en el que además al menos 95 personas resultaron heridas. «Es una enorme masacre. Es un crimen de guerra», aseveró en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. «¿Y ustedes dicen que nosotros no tenemos derecho de defendernos?», cuestionó, manifestando que Teherán se defenderá «cueste lo que cueste». «No vemos límites para defender a nuestro pueblo, para protegerlo», agregó. (Información RT).

    Ariel Cabrera
