    • Bogotá

    En marzo llega el show inmersivo Catástrofes Cósmicas al Planetario de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen afiche en letras Catástrofes CósmicasFoto: Idartes

    El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a explorar los eventos más extremos y transformadores del universo en Catástrofes Cósmicas, una experiencia audiovisual brutal al ritmo de los clásicos del metal y el rock, que revela cómo el caos y la destrucción han sido, paradójicamente, motores esenciales de la creación.

    Durante el show se hablaran de temas sobre el Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles.

    Detalles de la actividad

    Fechas

    ? 8, 13, 15, 22 y 27 de marzo

    Horario:

    ?4 p. m.

    Entrada con costo, ingresa aquí para más información.

    Giovanni Alarcón M.
