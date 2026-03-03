En marzo llega el show inmersivo Catástrofes Cósmicas al Planetario de Bogotá

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a explorar los eventos más extremos y transformadores del universo en Catástrofes Cósmicas, una experiencia audiovisual brutal al ritmo de los clásicos del metal y el rock, que revela cómo el caos y la destrucción han sido, paradójicamente, motores esenciales de la creación.

Durante el show se hablaran de temas sobre el Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles.

Detalles de la actividad

Fechas

? 8, 13, 15, 22 y 27 de marzo

Horario:

?4 p. m.

Entrada con costo, ingresa aquí para más información.