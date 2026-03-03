En marzo llega el show inmersivo Catástrofes Cósmicas al Planetario de Bogotá
Foto: Idartes
El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a explorar los eventos más extremos y transformadores del universo en Catástrofes Cósmicas, una experiencia audiovisual brutal al ritmo de los clásicos del metal y el rock, que revela cómo el caos y la destrucción han sido, paradójicamente, motores esenciales de la creación.
Durante el show se hablaran de temas sobre el Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles.
Detalles de la actividad
Fechas
? 8, 13, 15, 22 y 27 de marzo
Horario:
?4 p. m.
Entrada con costo, ingresa aquí para más información.