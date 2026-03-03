Petro convoca a América Latina a liderar diálogo entre civilizaciones que detenga la barbarie de la guerra

–Desde la Universidad del Cauca, en Popayán, el presidente Gustavo Petro lanzó este martes una advertencia sobre el complejo momento por el que atraviesa el mundo y llamó a América Latina a asumir un papel protagónico en la defensa del diálogo entre civilizaciones.

El jefe de Estado alertó que la humanidad está “a punto de caer en un abismo, que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos salvamos».

Al intervenir ante miles de estudiantes, durante la promulgación de la Ley 2568 –que asigna recursos históricos a la universidad pública–, el mandatario subrayó que la historia y la identidad latinoamericana constituyen una fortaleza en medio de las tensiones globales.

“La realidad histórica de América Latina nos demuestra que tenemos ancestros en los cinco continentes y que nuestra riqueza cultural se llama diversidad», afirmó, al destacar la explosión de vida y exuberancia natural y cultural que caracterizan a la región.

El presidente Petro cuestionó los discursos que promueven la superioridad cultural y la exclusión. Consideró que no es aceptable que los pueblos diversos deban “aplaudir» o “ponerse casi de rodillas» ante planteamientos que los consideran inferiores por su origen étnico o cultural.

“Hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles», expresó y reiteró que las diferencias deben tramitarse mediante la palabra y no a través de la confrontación armada.

En ese sentido, sostuvo que América Latina, por su origen mestizo y plural, tiene la capacidad de tender puentes entre distintas culturas.

“Podemos bailar en cualquier parte del mundo y entender el baile del otro y de la otra», dijo, al explicar que ese talento surge de una historia marcada por la mezcla de pueblos y tradiciones, lo que permite escuchar, comprender y ser comprendidos en escenarios internacionales.

El mandatario afirmó que, en un contexto global marcado por amenazas de guerra y choques entre civilizaciones, es el momento de que la región levante su voz en favor de la cultura y el entendimiento.

“América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo de las civilizaciones y no de la confrontación, la guerra y el exterminio entre civilizaciones. Que es el momento de la cultura, no de la barbarie», concluyó.

En este mismo sentido, horas antes, a través de la red social X, el mandatario planteó la necesidad de buscar en la ONU un acuerdo de largo aliento para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina.

“Colombia propondrá una conferencia de paz, liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares», sostuvo.

El presidente Petro precisó que entre dichas zonas libres de amenaza nuclear deben estar Medio Oriente y América Latina, tarea en la cual debe avanzarse “hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial».

En otro mensaje, el mandatario consideró que “el mundo, más con el conflicto entre Irán e Israel, verá una mayor transición a las energías limpias».

“No solo es un asunto de ética; el petróleo convierte a los países productores en campos de batalla de los países demandantes, sino que además es un asunto de vida», puntualizó.