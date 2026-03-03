Israel anuncia «ataques simultáneos» en Teherán y Beirut

–(Imagen Teheran @MundoEConflicto). El ejército israelí anunció este martes que estaba realizando «ataques simultáneos» en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y de Hezbolá.

El ejército está «llevando a cabo ataques simultáneos en Teherán y Beirut» y «la Fuerza Aérea israelí ha lanzado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hezbolá», escribieron las fuerzas militares en la plataforma de mensajería Telegram.

??? | Imágenes de la devastación en Teherán, Irán, tras los ataques aéreos coordinados de Estados Unidos e Israel. Las grabaciones muestran edificios dañados y destrucción en la capital iraní luego de las ofensivas militares recientes. pic.twitter.com/B6ymQrkxVz — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 3, 2026



Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado este martes el despliegue de tropas en el sur del Líbano, más allá de los cinco puestos que actualmente controla el país hebreo, «como parte de la estrategia de refuerzo de la defensa avanzada».

Paralelamente a la operación ‘Rugido del León’ que Israel lanzó contra Irán, las fuerzas de su 91.ª división han tomado bajo control varios puntos en el sur del Líbano, cercanos a la zona fronteriza, para «crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel».

En el comunicado, las FDI afirmaron que están llevando a cabo «ataques selectivos contra la infraestructura terrorista de Hezbolá con el fin de frustrar las amenazas y evitar los intentos de incursión en territorio israelí».

El grupo chiita había anunciado anteriormente «venganza» por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, lanzando una oleada de misiles y drones contra la ciudad israelí de Haifa. A su vez, Tel Aviv atacó objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano y mató al líder parlamentario del grupo, Mohamed Raad.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, anunció el lunes el inicio de una operación ofensiva contra Hezbolá en el Líbano, señalando que hay que prepararse para «muchos días de intensos combates».

Así, Oriente Medio entra en una nueva fase de escalada mientras Israel amplía sus operaciones en el Líbano, en paralelo a los continuos bombardeos contra Irán y las represalias de Teherán.

Tras el ataque conjunto lanzado el sábado por EE.UU. e Israel —que dejó muerto al líder supremo iraní, Alí Jameneí, junto con altos mandos militares—, Irán respondió con oleadas de misiles balísticos contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región. En la noche del lunes, fuerzas israelíes atacaron zonas residenciales y golpearon objetivos vinculados a Hezbolá en todo el Líbano.

Mientras tanto, Washington eleva el tono: Donald Trump afirma que la operación podría prolongarse semanas y promete nuevas represalias tras los ataques con drones contra la embajada estadounidense en Riad.

La crisis se expande también en el frente marítimo. El estrecho de Ormuz fue declarado cerrado por un alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo podría ser atacado.

En el golfo de Omán, un petrolero con bandera de las Islas Marshall fue alcanzado por una lancha no tripulada, causando la muerte de un tripulante en ese corredor clave para el tránsito mundial de crudo.

En medio del deterioro de la seguridad regional, el Departamento de Estado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar más de una decena de países de la zona, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que «los golpes más duros aún están por llegar». (Información DW y RT).