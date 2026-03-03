Elecciones de Congreso: Mindefensa anuncia despliegue de 246 mil hombres y mujeres de Fuerza Pública para garantizar la seguridad en más de 13.400 puestos de votación

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, notificó que toda una estrategia integral está en marcha en el país para garantizar condiciones de seguridad, legalidad y normal desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Afirmó que hay 127 municipios con distintos tipos de amenaza al proceso electoral con prioridad en seguridad, especialmente por una posible distribución de dinero con el propósito de comprar votos, pero advirtió, «eso no lo podemos permitir”.

Esas poblaciones se ubican en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, César, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

“Avanzamos en cinco áreas importantes: garantizar la seguridad territorial en todos los departamentos, protección a candidatos y puestos de votación”, señaló el ministro tras una reunión con la cúpula militar y policial en la cual se revisó el plan democracia.

Destacó que para garantizar un proceso electoral sin interferencias de ninguna naturaleza se han desplegado 246.000 uniformados de la Fuerza Pública para cubrir los 13 mil 493 puestos de votación.

Colombia está a menos de seis días de una cita con las elecciones legislativas. Más de 41 millones de ciudadanos pueden sufragar y nuestra responsabilidad es garantizar que cada uno de ellos pueda ejercer su derecho en un entorno de absoluta paz y libertad. ?? En todo el país se… pic.twitter.com/wE9DqgVuZ4 — Mindefensa (@mindefensa) March 2, 2026

El jefe de la cartera de Defensa estableció que más de 41 millones de ciudadanos «pueden sufragar y nuestra responsabilidad es garantizar que cada uno de ellos pueda ejercer su derecho en un entorno de absoluta paz y libertad».

Destacó que en todo el país se habilitaron 13.493 puestos de votación, un incremento del 8% con respecto a 2022 y agregó que» para proteger este despliegue, se han 246.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, asegurando que cada mesa, por remota que sea, cuente con la protección de nuestros uniformados».

Subrayó que «este esfuerzo de nuestros efectivos es prueba de nuestro compromiso con la democracia. Estamos desplegados en todo nuestro territorio para proteger el derecho a elegir y ser elegidos».

Dijo que por supuesto hay puntos en el país que tienen un mayor riesgo y subrayó que «al ser conscientes de esto nos anticipamos con acciones de prevención e inteligencia que nos ayudan a mitigar esto».

Dijo que al respecto fue activada una alerta permanente mediante operaciones ofensivas diseñadas para neutralizar cualquier factor de inestabilidad y garantizar el control efectivo del territorio nacional.

Focalizamos capacidades en departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Nariño. Combatimos frontalmente la violencia de estructuras como el clan del golfo, el Eln y las disidencias de las Farc para neutralizarlos.

«Nuestro compromiso con la protección de la democracia es absoluto y por ello mantenemos el despliegue total de capacidades para fortalecer la seguridad en todo el país y cuidar a cada ciudadano», puntualizó.

Sabemos que hay puntos en el país que tienen un mayor riesgo, al ser conscientes de esto nos anticipamos con acciones de prevención e inteligencia que nos ayudan a mitigar esto. Hemos activado una alerta permanente mediante operaciones ofensivas diseñadas para neutralizar… pic.twitter.com/uA4QRNE6G3 — Mindefensa (@mindefensa) March 2, 2026

Finalmente, el ministro de Defensa exhortó a la ciudadanía a denunciar los delitos electorales a través de la #Línea157Anticorrupción, recordando que hay una ecompensa de hasta 50 millones de recompensa, con absoluta reserva.