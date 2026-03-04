Aerocivil notifica que por ahora no se desarrollarán modificaciones normativas al régimen de slots en Aeropuerto El Dorado

–El Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil notificaron este martes que no se harán modificaciones normativas al régimen de slots o las franjas horarias específicas asignadas a las aerolíneas para despegar o aterrizar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En un comunicado, la Aerocivil informa que en el marco del compromiso institucional con el fortalecimiento del sector aéreo y la transparencia en la gestión aeroportuaria, el jefe de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, sostuvo una reunión de alto nivel con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), representada por gerente general en Colombia, Paula Bernal.

El encuentro, que se desarrolló en medio de un ambiente de cordialidad y entendimiento, subraya, tuvo como propósito principal aclarar que continuamos alineados con los estándares internacionales en materia de slots y anunciar eI fortalecimiento del proceso de monitoreo.

En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para eI Aeropuerto Internacional El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente eI uso que se hace de los slots en el país.

En el marco del encuentro, la IATA ratificó su compromiso de brindar un acompañamiento integral a la Aeronáutica Civil, mediante programas de capacitación especializada y transferencia de conocimiento técnico con visión global. Esta alianza estratégica fortalecerá las competencias del equipo técnico responsable del monitoreo de slots, garantizando una gestión alineada con los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas de la industria.

Agrega que por lo pronto no se desarrollarán modificaciones normativas, al régimen de slots actualmente previsto

en el RAC 3, sin perjuicio de la adopción de algunas reglas de monitoreo.

También indica que el proceso de capacitación y acompañamiento técnico se ejecutará de manera inmediata, asegurando una implementación estructurada y progresiva, bajo los más estrictos criterios de eficiencia y equidad.

El director general Luis Alfonso Martínez Chimenty destacó que el objetivo central de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots, que brinde garantías a todas las aerolíneas que operan en el país.

Asimismo, reiteró que este esfuerzo busca fortalecer la conectividad aérea nacional e internacional, promoviendo condiciones justas que favorezcan la movilidad de pasajeros y eI desarrollo del sector.

Finalmente precisa que el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la modernización institucional, la cooperación internacional y la construcción de un sistema aeronáutico sólido, competitivo y orientado al servicio de los ciudadanos y de la industria aérea.