Petro Sánchez responde a Trump: «La posición de España se resume en cuatro palabras, no a la guerra»

–El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se dirigió este miércoles a la nación para informar sobre la crisis que se ha desatado en Oriente Medio y la posición de su Ejecutivo frente al anuncio del presidente Donald Trump de romper toda relación con su país.

«La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra», afirmó Sánchez, quien enfatizó que España no será «cómplice de algo malo para el mundo» como es la guerra en Irán «solo por el miedo a las represalias de alguno».

Tras un repaso por la escalada militar de los últimos días, Sánchez ha dicho que «nadie sabe con certeza qué pasará ahora» y que ni siquiera «están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque».

La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede… pic.twitter.com/bOUJy4PKK0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Ante la posibilidad de que tenga lugar un conflicto largo con graves consecuencias, también económicas, el mandatario ha dicho que mantiene la misma postura que en Ucrania o Gaza. «No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil», ha dicho, para agregar justo a continuación: «No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas y finalmente no a repetir los errores del pasado».

Sánchez ha recordado la guerra de Irak, a la que España fue «arrastrada» por otra administración estadounidense. Ha referido que los argumentos eran eliminar armas de destrucción masiva, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. «Produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín», con un drástico aumento del terrorismo yihadista y una grave crisis migratoria, ha relatado.

«No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad»

Ante la perspectiva de que aumente la incertidumbre económica y la escalada del precio de gas y petróleo, el presidente español ha dicho que «desde España estamos en contra de este desastre» y ha calificado de «inaceptable» que los dirigentes que no son capaces de mejorar la vida de la gente «usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre».

El presidente ha exigido «un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra» para que EE.UU., Irán e Israel «paren antes de que sea demasiado tarde»: «No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad», ha apuntado.

«No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas», ha insistido Sánchez, para reiterar el llamamiento a las potencias involucradas en el conflicto a «cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo». «La pregunta no es si estamos a favor o no de los Ayatolás», ha dicho, para responder que «nadie lo está» y concluir que «la pregunta es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz».

Sánchez ha criticado a quienes practican «un seguidismo ciego y servil» y ha señalado: «No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalia de alguno», en clara alusión a Trump.

«España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el Derecho Internacional y está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia», ha concluido el mandatario español.

Conflicto EE.UU. – España

El conflicto entre EE.UU. y España se desató por la postura española tras el inicio de la agresión militar de EE.UU. e Israel a Irán. El Ejecutivo español rechazó lo que considera una violación del derecho internacional y se negó posteriormente a que las fuerzas aéreas estadounidenses utilizaran sus dos bases en territorio español para coadyuvar en el conflicto.

Ayer el presidente Donald Trump criticó duramente esta actitud, que tachó de «horrible» y afirmó que había dado órdenes de cortar todo el comercio y tratos con España.

Por su parte, la Comisión Europea manifestó que continuará velando por los intereses del bloque comunitario y expresó su confianza en que EE.UU. actuará de conformidad con lo contemplado en los compromisos suscritos con la UE, en una intervención que se contempló como un apoyo al Ejecutivo español. (Información RT).