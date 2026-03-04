EE.UU. y Ecuador lanzan una operación conjunta contra organizaciones ‘narcoterroristas’ (VIDEO)

–(Captura de panta lla X @Southcom). EE.UU. y Ecuador iniciaron una operación conjunta contra «Organizaciones Terroristas Designadas» en el país latinoamericano, comunicó el Mando Sur de EE.UU. (Southcom).

«El 3 de marzo, las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de nuestros socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo», indicó el organismo.

El Southcom aseveró que con esta operación EE.UU. y Ecuador están tomando «medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que desde hace tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio». El organismo no proporcionó detalles de la operación.

«Felicitamos a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inquebrantable compromiso con esta lucha, demostrando valentía y determinación mediante acciones continuas contra los narcoterroristas en su país», subrayó el comandante del Southcom, general Francis L. Donovan.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism. Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Las autoridades de Ecuador aún no comentaron el operativo.

El pasado lunes, el jefe del Comando Sur de EE.UU, el general de marina Francis L. Donovan, se reunió con el presidente Daniel Noboa y altos funcionarios de defensa ecuatorianos en Quito, Ecuador, para discutir la cooperación en materia de seguridad y reafirmar el firme compromiso de Estados Unidos’ de apoyar los esfuerzos de la nación para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional.

En un comunicado, el Comando Sur indicó que el viaje del 1 al 2 de marzo a Ecuador fue el segundo del general Donovan a la región desde que asumió el mando de SOUTHCOM el 5 de febrero, lo que subraya el estatus de Ecuador como socio regional clave en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas. La primera visita del general a la región fue a Venezuela el 18 de febrero.

Durante reuniones con el Presidente Daniel Noboa, el Ministro de Defensa Giancarlo Loffredo Rendón y el General Henry Delgado Salvador, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, y otros funcionarios del gobierno, el General Donovan expresó su gratitud por las contribuciones de Ecuador en la lucha contra los cárteles y el narcotráfico, así como por sus esfuerzos para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental. Los líderes discutieron la colaboración continua para abordar amenazas comunes y explorar oportunidades para ampliar la asociación bilateral en materia de seguridad.

«Ecuador es uno de los socios más fuertes de Estados Unidos’ en la desorganización y desmantelamiento de las organizaciones terroristas designadas en la región», dijo el general Donovan. El pueblo ecuatoriano ha sido testigo de primera mano del terror, la violencia y la corrupción que estos narcoterroristas infligen a las comunidades de toda la región

“La forma más eficaz de derrotar la amenaza del narcoterrorismo es mediante la responsabilidad compartida y la colaboración entre aliados y socios regionales. Las fuerzas ecuatorianas han ejemplificado consistentemente este compromiso a través de sus acciones contra los narcoterroristas en sus calles y en sus comunidades.”

Ecuador es un socio democrático valioso y respetado con vínculos fuertes y de larga data con las fuerzas armadas de Estados Unidos. La cooperación bilateral continúa creciendo, centrándose en nuestros intereses compartidos, como la seguridad y el desarrollo económico.

Los esfuerzos de Ecuador para combatir a los narcoterroristas son fundamentales para su propia seguridad y la estabilidad de la región. La asociación de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador beneficia al pueblo ecuatoriano y al mismo tiempo hace que la región — y Estados Unidos — sean más seguros.

#FortaleciendoAlianzas ????? | El Comandante de @Southcom, General Francis L. Donovan, junto con el Comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur contralmirante Mark A. Schafer visitaron el Ecuador y compartieron un fructífero encuentro con el Presidente de la República,… pic.twitter.com/5uEknYjY5o — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 2, 2026

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que en los próximos días sostendrán operaciones conjuntas con aliados del continente americano, de los cuales solo mencionó a EE.UU.

En un mensaje publicado en X, dio inicio a una «nueva fase» contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. «La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país», escribió. «Para obtener esa paz, debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén. La búsqueda de la justicia y dignidad nacional jamás será persecución, sino una promesa que cumpliremos a los ecuatorianos», añadió Noboa. (Información RT).