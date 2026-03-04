Bogotá pone a disposición su capacidad instalada para acelerar la confirmación de casos de sarampión

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Tras la confirmación oficial de casos importados de sarampión por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), correspondientes a virus salvaje genotipo D8 procedentes de México, Bogotá reitera su disposición de aportar con su capacidad instalada con pruebas de PCR en el Laboratorio de Salud Pública (LSP) para acelerar la oportunidad diagnóstica, asimismo ratifica su interés en recibir la transferencia de las metodologías de genotipificación.

En lo que respecta a los casos detectados en la ciudad, estos contaban con resultado positivo por RT-PCR en muestras de hisopado nasofaríngeo y orina, realizadas en el LSP. El análisis clínico y epidemiológico, sumado a la ausencia de antecedente vacunal reciente verificable, hacía altamente probable la infección por virus salvaje.

Desde la detección inicial, la Secretaría Distrital de Salud activó todos los protocolos establecidos: aislamiento inmediato, investigación epidemiológica de campo, identificación y seguimiento de contactos, cerco vacunal y comunicación de riesgo, como se ha realizado con todos los casos sospechosos detectados en la ciudad.

Las personas, sus familias y la comunidad aledaña, recibieron acompañamiento permanente por parte de los gestores MAS Bienestar (equipos de respuesta inmediata, del Programa Ampliado de Inmunización, entre otros), así como de la red prestadora pública y privada.

Desde el 2025, Bogotá cuenta con la capacidad instalada para la extracción y amplificación molecular (RT-PCR), así como para implementar protocolos de secuenciación y genotipificación.

En ese contexto, la Secretaría Distrital de Salud se encuentra en disposición de mantener y fortalecer la capacidad diagnóstica, bajo el algoritmo nacional, en el marco de la Red Nacional de Laboratorios, en cabeza del INS, cuando la situación epidemiológica lo requiera.

Es necesario avanzar de manera conjunta en la expansión de la transferencia tecnológica, bajo protocolos avalados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con el fin de fortalecer las capacidades territoriales y optimizar los tiempos de respuesta en escenarios de alto riesgo epidemiológico, de rápida evolución, como el representa actualmente el sarampión.

“En Salud Pública, la velocidad de respuesta es fundamental. Bogotá tiene toda la infraestructura y talento humano para apoyar técnicamente los procesos diagnósticos, siempre bajo el liderazgo del INS y respetando el marco nacional. Lo fundamental es actuar a tiempo para reducir la transmisión autóctona”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Ante el riesgo de sarampión, la mejor preparación es la vacunación

Dosis inicial: al año de vida y refuerzo a los 18 meses. Todos los niños y niñas menores de 10 años deben tener 2 dosis.

Bivalente (SR):

Niños y niñas de 7–16 años: dosis adicional.

Viajeros a zonas de transmisión activa de 6 meses a 59 años sin antecedente vacunal: aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje (terminales).

Personas del sector turismo, hotelería y transporte internacional que no cuenten con antecedente vacunal.

Talento humano en salud (incluyendo personal de apoyo administrativo y logístico) que no cuente con antecedente vacunal.

Bogotá mantiene activo su Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta frente al sarampión, que se implementa y monitorea a través de ocho líneas de acción: coordinación intersectorial; vigilancia en salud pública; red de laboratorios; reducción de la transmisión en comunidad; red de servicios de salud; preservación de los servicios; comunicaciones; y gestión de recursos, y reitera que la vacunación es la principal estrategia de protección individual y colectiva.