Suspenden establecimiento en Santa Fe, centro de Bogotá, por ingreso de menores de edad y exceso de aforo

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe

La Alcaldía Local de Santa Fe, en articulación con la Policía de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud (SDS) y Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), realizó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en establecimientos dedicados a la venta de licor, ubicados en inmediaciones de las universidades, sobre la calle 21 con carrera Cuarta. Uno de estos locales fue cerrado por permitir ingreso de menores de edad y por superar el aforo permitido.

El operativo se adelantó tras denuncias presentadas por la comunidad relacionadas con exceso de ruido, consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, riñas y alteraciones a la convivencia.

Durante la inspección al primer establecimiento intervenido, se evidenció que el lugar superaba el aforo permitido, con más de 200 personas en su interior. Asimismo, se constató la presencia de personas menores de edad, lo cual constituye una infracción a la Ley 124 de 1994, que prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores y al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que faculta a las autoridades para imponer medidas correctivas como la suspensión temporal de la actividad económica.

El establecimiento también presentaba inconsistencias en la documentación requerida para su funcionamiento.

En el lugar fue hallada una menor de edad en estado de alteración, quien manifestó haber sido víctima del hurto de su celular en el lugar. El equipo de la Alcaldía brindó acompañamiento, facilitó la comunicación con su familia y realizó seguimiento hasta que fue recogida por un adulto responsable.

Como resultado del operativo, el establecimiento fue suspendido temporalmente por cinco (5) días, con posibilidad de ampliación de la medida, debido a:

Presencia e ingreso de personas menores de edad.

Exceso de aforo.

Consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y reiteración de incumplimientos evidenciados en operativos anteriores.

Posteriormente, se inspeccionaron tres establecimientos adicionales. Dos contaban con la documentación en regla. En el tercero, recientemente abierto al público, se evidenció documentación pendiente, por lo que se realizó un cierre voluntario mientras se adelantan los trámites correspondientes.